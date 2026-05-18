El barco del hantavirus llega este lunes a Países Bajos y las 27 personas que aún siguen a bordo serán puestas en cuarentena
- El barco se va a someter a una operación coordinada de limpieza y desinfección
- Tras el desembarco en Tenerife hace una semana, siguieron hacia Róterdam 25 tripulantes y dos sanitarios
El MV Hondius, el crucero infectado por un brote de hantavirus, llegará este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, país de bandera del buque, donde se someterá a una limpieza y desinfección integral y se pondrán en cuarentena a los 25 tripulantes y dos miembros del personal médico que aún permanecían a bordo tras el desembarco de los pasajeros en Tenerife hace una semana.
La llegada está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local, pero puede variar dependiendo de la velocidad de navegación y de la gestión de la autorización de su acceso al muelle. De las personas que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses -entre ellos dos empleados del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, encargados de vigilar la situación sanitaria en la travesía- que podrán hacer la cuarentena en sus casas; mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.
En el buque también ha permanecido el cuerpo sin vida de una ciudadana alemana que falleció por el hantavirus durante la travesía.
El servicio de salud pública neerlandés hará pruebas médicas a todos ellos a su llegada al embarcadero, antes de abandonar el barco y empezar el aislamiento obligatorio. En el puerto, según señala la agencia EFE, se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional, aunque aún no se han decidido si estos permanecerán allí durante la totalidad de las seis semanas completas de cuarentena obligatoria, o si algunos viajarán a sus países de origen.
Tras el desembarco, se iniciarán los trabajos de limpieza y desinfección del barco.
Una larga y accidentada travesía
Con alrededor de 180 viajeros -entre personal y pasajeros- de una veintena de países, el crucero de lujo había partido el 1 de abril de Ushuaia (Argentina) para hacer una travesía por el Atlántico sur con destino Europa cuando el 2 de mayo se confirmó un brote que hasta ahora se ha cobrado la vida de tres personas —una pareja holandesa y una alemana— y varios contagios confirmados.
Antes de dirigirse a Róterdam, hace justo una semana -entre el domingo 10 y el lunes 11 de mayo- más de un centenar de pasajeros de 23 nacionalidades desembarcaron en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, para ser trasladados en avión a sus respectivos países, donde también iniciaron un periodo de cuarentena. En las dos jornadas de evacuación, a Países Bajos partieron tres vuelos con tripulantes y pasajeros de ese país y de otros.
Las autoridades neerlandesas han recomendado que los tripulantes filipinos que llegan este lunes, que son mayoría -17 de los 38 tripulantes de esa nacionalidad que había en el Hondius antes del desembarco en Tenerife-, completen en Países Bajos el periodo de cuarentena de seis semanas debido a las “limitadas posibilidades de implementación y control” de la medida en Filipinas y al acceso más restringido a la atención médica especializada en caso de enfermedad.
El viernes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en todo momento ha marcado distancia entre esta crisis y la gravedad de la pandemia de COVID-19, aseguró que no se habían detectado nuevos casos sospechosos de hantavirus entre las personas que siguieron en el barco camino de Países Bajos. El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que el riesgo del virus sigue siendo “bajo”, aunque pidió continuar con el seguimiento de los casos confirmados y sospechosos.
El riesgo de la salud global continúa a ser bajo.
Hasta ahora, 11 casos han sido reportados, incluyendo tres casos.
Todos los 11
durante la semana pasada
La recomendación de
WHO es que debería ser monitoreado activamente en un Hospital de
cuarentena o en casa por 42 días desde la última exposición, que es el 10 de
mayo, que nos lleva hasta el 21 de
responsables políticos de los viajeros son los gobiernos
ahora mismo de cada uno de esos países y por tanto lo que estamos haciendo, al
menos
lo que le puedo decir desde España, es monitorizar la evolución
de los pasajeros de ese crucero que están ahora mismo en el hospital
militar