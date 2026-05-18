El barco del hantavirus llega este lunes a Países Bajos y las 27 personas que aún siguen a bordo serán puestas en cuarentena

El MV Hondius, el crucero infectado por un brote de hantavirus, llegará este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, país de bandera del buque, donde se someterá a una limpieza y desinfección integral y se pondrán en cuarentena a los 25 tripulantes y dos miembros del personal médico que aún permanecían a bordo tras el desembarco de los pasajeros en Tenerife hace una semana.

La llegada está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local, pero puede variar dependiendo de la velocidad de navegación y de la gestión de la autorización de su acceso al muelle. De las personas que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses -entre ellos dos empleados del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, encargados de vigilar la situación sanitaria en la travesía- que podrán hacer la cuarentena en sus casas; mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

En el buque también ha permanecido el cuerpo sin vida de una ciudadana alemana que falleció por el hantavirus durante la travesía.

El servicio de salud pública neerlandés hará pruebas médicas a todos ellos a su llegada al embarcadero, antes de abandonar el barco y empezar el aislamiento obligatorio. En el puerto, según señala la agencia EFE, se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional, aunque aún no se han decidido si estos permanecerán allí durante la totalidad de las seis semanas completas de cuarentena obligatoria, o si algunos viajarán a sus países de origen.

Tras el desembarco, se iniciarán los trabajos de limpieza y desinfección del barco.