Reacciones a los resultados electorales en Andalucía, en directo hoy: las Ejecutivas se reúnen para analizar los resultados
- Minuto a minuto de todas las reacciones y el análisis político tras las elecciones en Andalucía
Las Ejecutivas de los partidos se reúnen este lunes para analizar los resultados de las elecciones en Andalucía en las que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha sido reelegido con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta. El PSOE de Andalucía ha roto su suelo electoral y ha cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022.
El partido de Santiago Abascal rentabiliza su apuesta por la prioridad nacional y se convierte en la llave de la Junta de Andalucía. Mientras en la izquierda Adelante Andalucía ha cuadruplicado su fuerza en el Parlamento andaluz al pasar de dos a ocho escaños y ha 'sorpassado' a Por Andalucía, que ha caído en votos.
En directo, reacciones a los resultados electorales en Andalucía
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9:00
Feijóo celebra la victoria "incontestable" de Moreno y ve "devastado" al "sanchismo"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como "incontestable" la victoria de Juanma Moreno en Andalucía y ha afirmado que el "sanchismo" cierra este ciclo electoral "devastado".
"Celebramos que el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", ha afirmado a través de un mensaje en X en el que ha afirmado que "la buena política" tiene respaldo mayoritario en las urnas.
Andalucía, ha añadido el líder del PP, tendrá cuatro años más "de prosperidad, oportunidades y buena gestión". Feijóo, que ha seguido el recuento de resultados en la sede del partido de la calle Génova, ya ha hablado con Juanma Moreno y le ha felicitado por la victoria.
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8:46
Consulta aquí los resultados de las elecciones en Andalucía municipio a municipio
Por municipios y por provincias. El mapa de los resultados
RTVE ofrece en su especial todos los detalles con las claves de los resultados en estas elecciones de Andalucía. Consulta aquí cuáles han sido los resultados municipio a municipio y en cada provincia.
El PP ha ganado las elecciones en Andalucía con Juanma Moreno como candidato, aunque en esta ocasión sin mayoría absoluta, por lo que dependerá de Vox para gobernar en Andalucía. Los socialistas han cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022.
En el mapa también se pueden consultar cuáles son los municipios en los que la izquierda ha cosechado un mejor resultado. La formación regionalista Adelante Andalucía ha cuadruplicado su fuerza en el Parlamento andaluz al pasar de dos a ocho escaños. Por Andalucía, en la que se aliaron Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, entre otros partidos de izquierda ha logrado salvar los muebles al mantener sus cinco escaños y el grupo propio en el Parlamento andaluz.
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8:37
Montero deja a los socialistas en su mínimo histórico con 28 diputados: "El PSOE es un partido que aprende"
La crónica de Àlex Cabrera en RTVE
El PSOE de Andalucía ha roto este domingo su suelo electoral y ha cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022. La exvicepresidenta del Gobierno y candidata en estos comicios, María Jesús Montero, ha seguido el recuento en un hotel del barrio sevillano de Nervión con "prudencia", una postura que se ha tornado en "preocupación" a medida que ha avanzado el escrutinio.
Los socialistas andaluces observan cómo se alejan cada vez más de aquellos tiempos en los que ganaban por amplia mayoría y que dejaban al PP relegado en una segunda posición, sin ningún tipo de alternativa. Ahora las tornas han cambiado y desde el entorno de Montero tildan de "malos" los resultados de este 17 de mayo.
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8:26
Vox rentabiliza su prioridad nacional y logra 15 escaños: "Esperamos que Moreno escuche a los andaluces"
Los resultados del partido de Santiago Abascal por Inés P. Chávarri
Vox rentabiliza su apuesta por la prioridad nacional y se convierte en la llave de la Junta de Andalucía. Con 576.635 sufragios (80.017 más que hace cuatro años) y el 13,8% de los votos, cuatro décimas más, tiene en sus manos el futuro de la Junta de Andalucía.
El candidato del PP, Juanma Moreno, con 53 escaños se ha quedado a dos de la mayoría absoluta y su nuevo Gobierno deberá ahora amoldarse a los designios de Vox.
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8:25
El PP pierde la mayoría absoluta con un Vox decisivo, el PSOE sigue en su caída y Adelante casi dobla a Por Andalucía
Las claves de la noche electoral en la crónica de Mª Carmen Cruz Martín
El PP de Juanma Moreno ha perdido este domingo su mayoría absoluta, situada en los 55 escaños, en las elecciones autonómicas en Andalucía, al lograr 53 parlamentarios, cinco menos que en 2022, aunque mantiene teñida de azul esta comunidad, y necesitará a Vox, que a pesar de crecer solo en un representante, tendrá la llave de la gobernabilidad.
En la izquierda, el PSOE cosecha su peor resultado histórico, al dejarse dos escaños y situarse en 28, y la sorpresa de la jornada la da Adelante Andalucía que no solo ha dado el 'sorpasso' a Por Andalucía, sino que casi le dobla en parlamentarios.
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8:13
¡Buenos días! Aquí comienza el relato al minuto de todas las reacciones a la victoria del PP en Andalucía, esta vez sin mayoría absoluta. Los posibles pactos y el análisis de las Ejecutivas de los partidos que han obtenido un peor resultado que en los anteriores comicios de 2022. El presidente de la Junta Juanma Moreno, ha manifestado tras ganar con 53 escaños que los andaluces han dictaminado que le corresponde "formar gobierno y gobernar". El PSOE de Andalucía ha roto su suelo electoral y ha cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022. Vox rentabiliza su apuesta por la prioridad nacional y se convierte en la llave de la Junta de Andalucía. En la izquierda, el partido regionalista Adelante Andalucía cuadruplica su fuerza con ocho escaños y supera a la coalición de IU, Podemos y Sumar.