Reacciones a los resultados electorales en Andalucía, en directo hoy: las Ejecutivas se reúnen para analizar los resultados

Las Ejecutivas de los partidos se reúnen este lunes para analizar los resultados de las elecciones en Andalucía en las que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha sido reelegido con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta. El PSOE de Andalucía ha roto su suelo electoral y ha cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022.

El partido de Santiago Abascal rentabiliza su apuesta por la prioridad nacional y se convierte en la llave de la Junta de Andalucía. Mientras en la izquierda Adelante Andalucía ha cuadruplicado su fuerza en el Parlamento andaluz al pasar de dos a ocho escaños y ha 'sorpassado' a Por Andalucía, que ha caído en votos.