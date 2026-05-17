Vox rentabiliza su prioridad nacional en Andalucía y logra 15 escaños: "Esperamos que Moreno escuche a los andaluces"

Noche de euforia en Vox. El partido de Santiago Abascal rentabiliza su apuesta por la prioridad nacional y se convierte en la llave de la Junta de Andalucía. Con 572.493 sufragios (75.875 más que hace cuatro años) y el 13,8% de los votos, cuatro décimas más, tiene en sus manos el futuro de la Junta de Andalucía. El candidato del PP, Juanma Moreno, con 53 escaños se ha quedado a dos de la mayoría absoluta y su nuevo Gobierno deberá ahora amoldarse a los designios de Vox.

"¿Dónde está la mayoría?, ¿La mayoría dónde está?", coreaban esta noche los simpatizantes de Vox que han recibido con aplausos al candidato del partido a la Junta, Manuel Gavira, que "contra todo pronóstico", como ha destacado unos minutos más tarde Abascal, ha sido el "gran triunfador de la noche". Gavira, que ha felicitado al candidato del PP, también le ha pedido que tome nota del resultado de las urnas. "Esperamos que Moreno escuche a los andaluces porque han hablado claro y lo que le han dicho al Gobierno de Andalucía es que lo que quieren es prioridad nacional", ha lanzado, visiblemente contento.

En la misma línea, Abascal ha destacado que Vox, por cuarta elección consecutiva, vuelve a ser "decisivo". "Lo logramos en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora lo hemos logrado en Andalucía", ha destacado, además de ensalzar a su candidato, el único, a su juicio, que "ha hablado con la gente, ha escuchado y ha representado los problemas reales de los andaluces. El PSOE y el PP han bajado, han perdido apoyo y han perdido escaños y Vox ha subido en votos, en porcentaje y en escaños", ha remarcado eufórico.

La subida de Vox, moderada si se compara con los datos que ha conseguido el partido en las otras comunidades que han celebrado elecciones –el porcentaje de voto, con un 13,8%, es sólo cuatro décimas superior al de 2022-, ha sido más que suficiente para lograr el objetivo que se había marcado, ser otra vez la pieza clave de la gobernabilidad. El premio en este caso es doble porque consigue sentar al PP en la mesa de negociación en una comunidad en la que tenía mayoría absoluta y cuyos comicios se han leído como una primera vuelta de las elecciones generales de 2027. Además, lo ha hecho con un discurso centrado fundamentalmente en el concepto de prioridad nacional, la exigencia que Vox obligó a firmar al PP en Extremadura y Aragón y sobre la que Moreno ha intentado pasar de puntillas a lo largo de la campaña, con un discurso sin carga ideológica y centrado en la gestión.

Ahora, sin embargo, deberá sentarse a negociar con los de Abascal y como ya ha avanzado Gavira esta noche, el nudo gordiano será la prioridad nacional, es decir, primar a unos ciudadanos sobre otros a la hora de conceder las ayudas sociales (Vox en un principio lo ligó al origen, aunque luego matizó y estableció otros parámetros, como el arraigo). Las proclamas contra los supuestos agravios que sufren los autóctonos respecto a los inmigrantes han ocupado un lugar destacado en todos los mitines de la formación, que asegura que en España "no hay sitio para nadie". El partido ha llegado a defender el concepto de remigración, es decir, que los inmigrantes, aunque estén en situación regular, vuelvan a sus países de origen si no tienen trabajo.