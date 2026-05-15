Abascal pide votar a Vox "en conciencia" y rechaza el voto útil: "No votéis con estrategia, ni cálculos matemáticos"
- Vox ha cerrado la campaña en Sevilla en un gran mitin en el que han estado dirigentes de otras regiones
- Gavira defiende la "prioridad nacional" y augura una "nueva Andalucía donde lo primero serán los españoles"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apelado este viernes a votar a la candidatura de Manuel Gavira y a hacerlo "en conciencia", al tiempo que ha rechazado el voto útil al que llaman otras formaciones. "Solo os pide que votéis con alegría, con convicción, en conciencia, y no con estrategia, ni con cálculos matemáticos, para devolver la esperanza a la juventud", ha clamado en el mitin de cierre de campaña en Sevilla que han celebrado en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, a los pies de la Catedral de la capital hispalense.
Durante su intervención, Abascal ha lanzado dardos contra el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, y contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Del primero, se ha burlado por "encomendarse a una vaca", por la tradicional foto que se suele hacer con un bovino que se viene haciendo en campaña desde 2018, y le ha vuelto a llamar "Chiquilicuatre de San Telmo", por la canción a la que ha puesto voz.
También le ha reprochado que esté "a favor de la invasión migratoria de Sánchez", en referencia al proceso de regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Ejecutivo central. "Mete la mano en el bolsillo de los humildes andaluces para dárselo a los que acaban de llegar", ha asegurado.
A Sánchez le ha tildado de "lunático" por "traerse un barco", en referencia al crucero con hantavirus que atracó en Tenerife el pasado domingo. En su opinión, lo hizo para que no se hable "de lo que importa a los españoles y de corrupción terrible del presidente del Gobierno que preside una mafia corrupta, con amigotes en la cárcel y con su mujer y su hermano procesados".
Además, le ha acusado de haber "provocado la muerte de españoles con sus políticas". También ha criticado el proceso de regularización migratoria que ha emprendido el Gobierno, porque, a su juicio, "colapsa la sanidad" y "trae todo tipo de problemas", como "inseguridad en las calles". Asimismo ha insinuado que con esta medida Sánchez pretende "robar las elecciones generales".
Y ha defendido que es de "sentido común" lo que propone Vox respecto a la inmigración irregular: "repatriación" para los ilegales, "deportación" para los "delincuentes" y "remigración" para "los legales que viven a costa del sacrificio de los de aquí".
Gavira defiende una "nueva Andalucía donde lo primero serán los españoles"
Por su parte, el candidato de Vox ha defendido la "prioridad nacional" y se ha mostrado convencido de que, al igual que ha pasado en Extremadura y Aragón, a partir del 17 de mayo, habrá "una nueva Andalucía, donde lo primero serán los españoles".
Gavira ha recordado que la "principal" diferencia entre su formación y el PP es que Vox defiende "siempre" lo mismo en cualquier territorio, al contrario que los 'populares' que dicen "una cosa aquí y otra en Extremadura".
Por otro lado, ha asegurado que si cuenta con el apoyo de los andaluces, habrá "un gobierno que devuelva la tranquilidad, la prosperidad y la seguridad" a las calles y los barrios. Y ha garantizado que habrá un "gobierno que bajará los impuestos" y que "hará que se tengan mejores servicios públicos". "Y desde San Telmo, habrá un gobierno que le dirá a Pedro Sánchez que es un corrupto, un mafioso y un traidor", ha proclamado.
Asimsimo Gavira ha cargado contra Moreno: "No queremos tener un gobierno que sea simpático, que el presidente sea cantante, le ponga la mano a las vacas. Queremos un gobierno que se meta en líos y saque del lío a todos los andaluces", ha incidido.
Estreno de una canción sobre la "prioridad nacional"
Un día más, como muchos otros a lo largo de esta campaña (al igual que en las de la Extremadura, Aragón y Castilla y León), Abascal ha arropado a su candidato en un mitin, pero este viernes ha habido una sorpresa y es que los dirigentes de Vox han llegado al acto al son de una canción cuyo estribillo reivindicaba la "prioridad nacional" y que animaba a votar a esta formación. Se ha tratado de la primera vez que esta canción se ha podido escuchar en un acto del partido.
Junto a ellos han participado en el mitin de cierre también los dos vicepresidentes de Gobiernos que tiene Vox "por el momento", como ha señalado Gavira, el de Extremadura, Óscar Fernández, y el de Aragón, Alejandro Nolasco, así como la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán, y el secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga. También ha estado acompañándoles el que fuera candidato en Castilla y León, Carlos Pollán.