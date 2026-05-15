Abascal pide votar a Vox "en conciencia" y rechaza el voto útil: "No votéis con estrategia, ni cálculos matemáticos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apelado este viernes a votar a la candidatura de Manuel Gavira y a hacerlo "en conciencia", al tiempo que ha rechazado el voto útil al que llaman otras formaciones. "Solo os pide que votéis con alegría, con convicción, en conciencia, y no con estrategia, ni con cálculos matemáticos, para devolver la esperanza a la juventud", ha clamado en el mitin de cierre de campaña en Sevilla que han celebrado en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, a los pies de la Catedral de la capital hispalense.

Durante su intervención, Abascal ha lanzado dardos contra el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, y contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Del primero, se ha burlado por "encomendarse a una vaca", por la tradicional foto que se suele hacer con un bovino que se viene haciendo en campaña desde 2018, y le ha vuelto a llamar "Chiquilicuatre de San Telmo", por la canción a la que ha puesto voz.

También le ha reprochado que esté "a favor de la invasión migratoria de Sánchez", en referencia al proceso de regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Ejecutivo central. "Mete la mano en el bolsillo de los humildes andaluces para dárselo a los que acaban de llegar", ha asegurado.

A Sánchez le ha tildado de "lunático" por "traerse un barco", en referencia al crucero con hantavirus que atracó en Tenerife el pasado domingo. En su opinión, lo hizo para que no se hable "de lo que importa a los españoles y de corrupción terrible del presidente del Gobierno que preside una mafia corrupta, con amigotes en la cárcel y con su mujer y su hermano procesados".

Además, le ha acusado de haber "provocado la muerte de españoles con sus políticas". También ha criticado el proceso de regularización migratoria que ha emprendido el Gobierno, porque, a su juicio, "colapsa la sanidad" y "trae todo tipo de problemas", como "inseguridad en las calles". Asimismo ha insinuado que con esta medida Sánchez pretende "robar las elecciones generales".

Y ha defendido que es de "sentido común" lo que propone Vox respecto a la inmigración irregular: "repatriación" para los ilegales, "deportación" para los "delincuentes" y "remigración" para "los legales que viven a costa del sacrificio de los de aquí".

Gavira defiende una "nueva Andalucía donde lo primero serán los españoles" Por su parte, el candidato de Vox ha defendido la "prioridad nacional" y se ha mostrado convencido de que, al igual que ha pasado en Extremadura y Aragón, a partir del 17 de mayo, habrá "una nueva Andalucía, donde lo primero serán los españoles". El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, en el mitin de cierre de campaña en Sevilla. TVE Gavira ha recordado que la "principal" diferencia entre su formación y el PP es que Vox defiende "siempre" lo mismo en cualquier territorio, al contrario que los 'populares' que dicen "una cosa aquí y otra en Extremadura". Por otro lado, ha asegurado que si cuenta con el apoyo de los andaluces, habrá "un gobierno que devuelva la tranquilidad, la prosperidad y la seguridad" a las calles y los barrios. Y ha garantizado que habrá un "gobierno que bajará los impuestos" y que "hará que se tengan mejores servicios públicos". "Y desde San Telmo, habrá un gobierno que le dirá a Pedro Sánchez que es un corrupto, un mafioso y un traidor", ha proclamado. Asimsimo Gavira ha cargado contra Moreno: "No queremos tener un gobierno que sea simpático, que el presidente sea cantante, le ponga la mano a las vacas. Queremos un gobierno que se meta en líos y saque del lío a todos los andaluces", ha incidido.