Gavira (Vox) propone una "mayor inversión" en sanidad, suprimir la "ideología" de los colegios y "bajar los impuestos"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha propuesto una "mayor inversión" en sanidad para reducir las listas de espera, suprimir la "ideología" de los colegios para mejorar la educación pública y "bajar los impuestos" para atraer industria y solucionar el problema de la vivienda. "Va a pasar en Extremadura y en Aragón y queremos que pase en Andalucía", ha defendido en una entrevista en La Hora de La 1, en alusión a los pactos cerrados en esas regiones entre Vox y el PP.

Para Gavira, es necesario un "plan de choque" en sanidad para que los andaluces tengan "la misma atención sanitaria con independencia de donde vivan", pues ha denunciado que hay "muchas zonas rurales" en las que faltan profesionales sanitarios. "Si no fiajmos profesionales en esas zonas, la atención sanitaria es de segunda".

Preguntado por la educación en Andalucía, el candidato de Vox ha asegurado que hay "un problema" en este ámbito y así se refleja "cada vez que se hace un análisis", que "el nivel está por debajo de la media española". En su opinión, "no es culpa de los profesionales, ni de los alumnos, sino porque hay mucha ideología en los colegios".

Por ello, ha abogado por hacer una "inversión fuerte en educación", sacar la "ideología" de las escuelas y acabar con el "plan de lengua árabe y cultura marroquí" en los colegios de Andalucía. Asimismo ha sostenido que hay que "apostar" e "invertir" en Formación Profesional porque hay "falta de muchos profesionales".

05.41 min Entrevista electoral: Manuel Gavira candidato de Vox