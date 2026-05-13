Gavira (Vox) propone una "mayor inversión" en sanidad, suprimir la "ideología" de los colegios y "bajar los impuestos"
- El candidato de Vox ha sido entrevistado en La Hora de La 1
- Defiende que lo ha pasado en Extremadura y Aragón, pase en Andalucía
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha propuesto una "mayor inversión" en sanidad para reducir las listas de espera, suprimir la "ideología" de los colegios para mejorar la educación pública y "bajar los impuestos" para atraer industria y solucionar el problema de la vivienda. "Va a pasar en Extremadura y en Aragón y queremos que pase en Andalucía", ha defendido en una entrevista en La Hora de La 1, en alusión a los pactos cerrados en esas regiones entre Vox y el PP.
Para Gavira, es necesario un "plan de choque" en sanidad para que los andaluces tengan "la misma atención sanitaria con independencia de donde vivan", pues ha denunciado que hay "muchas zonas rurales" en las que faltan profesionales sanitarios. "Si no fiajmos profesionales en esas zonas, la atención sanitaria es de segunda".
Preguntado por la educación en Andalucía, el candidato de Vox ha asegurado que hay "un problema" en este ámbito y así se refleja "cada vez que se hace un análisis", que "el nivel está por debajo de la media española". En su opinión, "no es culpa de los profesionales, ni de los alumnos, sino porque hay mucha ideología en los colegios".
Por ello, ha abogado por hacer una "inversión fuerte en educación", sacar la "ideología" de las escuelas y acabar con el "plan de lengua árabe y cultura marroquí" en los colegios de Andalucía. Asimismo ha sostenido que hay que "apostar" e "invertir" en Formación Profesional porque hay "falta de muchos profesionales".
Defiende una bajada de impuestos
Gavira ha defendido como sectores "prioritarios para invertir", la "industria" y el "sector primario". A su juicio, no se asienta industria en Andalucía por las "políticas de la UE", que hacen que las empresas se vayan a otras partes de España o incluso de Marruecos. En este sentido, ha asegurado que son necesarias medidas para que se vea el potencial de Andalucía, así como bajar impuestos.
También ha apostador por el campo, del que ha dicho se encuentra "castigado" también por las políticas de la UE. Asimismo ha consderado que se necesita "invertir" más para que haya empleo estable y de calidad en la región.
Preguntado también sobre el problema de la vivienda, Gavira ha afirmado que para aumentar la oferta "hay que liberalizar suelo" y "bajar impuestos", como el de transmisiones. En cuanto al suelo, ha asegurado que se puede liberalizar todo el que está "a disposición de la Junta".
Por otro lado, ha lamentado la situación de la dependencia y ha asegurado que "no es de recibo que fallezcan 7.000 personas esperando la dependencia, y los que vengan de fuera tengan pensión completa", ha señalado.