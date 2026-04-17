Claves del acuerdo del PP y Vox en Extremadura: endurecimiento de políticas migratorias y menos impuestos

El acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, que asegura el gobierno de María Guardiola para la siguiente legislatura, fija las bases del segundo Ejecutivo de coalición en esta comunidad autónoma. El pacto, con 74 medidas y sus respectivos plazos de ejecución, incluye varias de las principales reclamaciones del partido de Santiago Abascal como el endurecimiento de las políticas migratorias y la rebaja de impuestos.

Las bases del pacto, desarrollado en 23 páginas con 11 apartados, se han sellado tras casi cuatro meses de negociaciones y un intento fallido de investidura, entre acusaciones de Vox a Génova de "obstaculizar" y llamadas a la "responsabilidad" del partido de Alberto Núñez Feijóo.

El documento establece como bases para un Gobierno de coalición el "pleno respeto a la jerarquía y las competencias de sus miembros" y la vocación de estabilidad y el compromiso presupuestario de legislatura y optimización del gasto público.

Estas son las claves del acuerdo anunciado este jueves, dos semanas antes de cumplirse el plazo para evitar la repetición electoral:

Los cargos de Vox: una vicepresidencia y dos consejerías La formación de Santiago Abascal entrará en el nuevo Gobierno pese a haber insistido en que su prioridad no eran los sillones sino pactar medida a medida con plazos de ejecución en cada punto. Vox, encabezado por su candidato Óscar Fernández en esta comunidad autónoma, ocupará una vicepresidencia, dos consejerías y el senador por designación autonómica, según el último de los puntos del acuerdo. El documento establece la creación de una Vicepresidencia, la posición de más peso para Vox, que también se hará cargo de una nueva Consejería, denominada de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que según el documento se encargará de "eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos, eliminar duplicidades, y velar por la eficiencia presupuestaria". Tendrá las competencias en servicios sociales, inclusión, infancia, juventud y cooperación internacional al desarrollo -el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea ha pedido la eliminación de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo-. El otro departamento que ocupará Vox -que ya lo tenía en la anterior legislatura- es Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Se adscriben a la misma las competencias en materia de agricultura y ganadería, las de la PAC, las de regadíos e infraestructuras rurales, y las de caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural. Cambia ligeramente la denominación, ya que en el anterior acuerdo se denominó de Gestión Forestal y Mundo Rural. PP y Vox pactan un gobierno de coalición en Extremadura con la consejería de Mundo Rural para los de Abascal

Inmigración: rechazo frontal a las políticas migratorias En materia de inmigración - coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares aprobado por el Gobierno - el acuerdo incluye 12 medidas. El primer compromiso, desde el primer día de Gobierno, es el rechazo a acoger menores extranjeros no acompañados, oponiéndose por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de "reparto" de inmigrantes en situación irregular, mayores o menores de edad. También desde el primer día PP y Vox se comprometen a no habilitar ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes en situación irregular ni ampliar las plazas en los que ya existen y llevar a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente. Otras de las medidas del acuerdo es prohibir antes de que finalice 2026 el uso del burka y el nicab o de prendas similares en espacios públicos, una iniciativa que ambas formaciones ya llevaron al Congreso el pasado mes de febrero pero que fue rechazada. El Congreso rechaza la propuesta de Vox, apoyada por el PP, para prohibir el burka y Junts presenta su propia ley Mª Carmen Cruz Martín, Àlex Cabrera Según el documento, llevar esta prenda sería "incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia. No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad. El Gobierno de coalición del PP y Vox ha acordado además instar al Gobierno de España a adaptar de forma inmediata a la legislación nacional, el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo en el que se endurece la política migratoria. Y en este mismo ámbito se comprometen a dar los primeros pasos antes de que acabe este año para "devolver a los menores no acompañados a sus países de origen" y para ello promoverán acuerdos con los países de origen, "que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres".

Impuestos: reducción progresiva del IRPF En materia fiscal, el acuerdo incluye cuatro medidas para rebajar impuestos. La primera de ellas es la reducción progresiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 0,25 % en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica, para acumular una reducción total de 1 punto porcentual en ambos tramos al final de la legislatura. También propone ampliar la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones cuando concurra especial vinculación con el causante en el caso de sobrinos que acrediten afinidad, cuando el causante no tenga descendientes directos, reducir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al 0,5% para las escrituras de adquisición de viviendas habituales (si el valor de la vivienda no supere los 200.000 euros) y una reducción general de las tasas autonómicas.

Blindar la continuidad de Almaraz Una de las medidas que más ha defendido Vox también se recoge en el acuerdo firmado con el PP en Extremadura, es blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminar la ecotasa energética. Los otros tres compromisos en materia de Energía e Industria son poner en marcha un Plan de dinamización de la actividad industrial, impulsar las redes eléctricas y favorecer la no instalación de parques fotovoltaicos.

Contra la agenda 2030, Mercosur y el Pacto Verde El apartado sobre agricultura es, después del de inmigración, el que más medidas plantea para el Gobierno de coalición, diez en total. La primera de ellas es el "blindaje" del sector primario frente a la agenda 2030 y las "imposiciones" de Bruselas y del Pacto Verde. Asimismo, manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, mientras "no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores". Además recoge otra de las reivindicaciones más importantes para Vox, el regadío de Tierra de Barros, para lo que se creará una Dirección General de Regadíos. Se adoptarán las primeras medidas antes de septiembre de 2026, dando de inmediato los pasos para asegurar la vigencia del impacto de Declaración Ambiental. También recoge un plan de modernización de regadíos, de infraestructuras hídricas y de caminos rurales y la simplificación de la normativa de la Red Natura 2000.