Vox confirma la expulsión de Ortega Smith que recurrirá a los tribunales

La expulsión del exdirigente y fundador de Vox Javier Ortega Smith de la formación que preside Santiago Abascal es definitiva. Así lo ha confirmado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación tras desestimar el recurso de alzada presentado por el que fuera su secretario general, a quien ha comunicado su expulsión acordada por el Comité de Garantías.

También quedan expulsados definitivamente los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo tras la "infracción muy grave" cometida por haber frustrado su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que Ortega Smith fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

“Vox expulsa de forma definitiva a Javier Ortega Smith



El diputado madrileño ha avanzado que recurrirá en los tribunales



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Fuentes de Vox han señalado que la decisión es consecuencia de un procedimiento riguroso y serio conforme a los más exigentes cánones del estado de derecho y que el CEN ha desestimado, en su última reunión, el recurso de alzada de los recurrentes y, por tanto, la expulsión por parte del Comité de Garantías es definitiva.

Abascal, preguntado por la prensa por este asunto en un acto de precampaña por las elecciones andaluzas en Andújar (Jaén) ha dicho que le "ocupa y preocupa mucho" los problemas de los españoles como la inseguridad, el acceso de los jóvenes a la vivienda, las listas de espera y los problemas de los agricultores y ganaderos, "pero en absoluto la política del corazón por la que me han preguntado 300 veces".

El pasado 18 de febrero Vox decidió suspender cautelarmente de militancia a Ortega Smith después de que este desacatase la decisión tomada por la dirección nacional del partido de relevarle de la Portavocía del consistorio, y, unos días después, hizo lo mismo con Toscano y Ansaldo, quienes tampoco la aceptaron.