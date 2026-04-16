Vox confirma la expulsión de Ortega Smith que recurrirá a los tribunales
- También quedan expulsados definitivamente los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo
- La decisión de relevarle como portavoz del Ayuntamiento de Madrid llegó tras meses de desavenencias con la dirección
La expulsión del exdirigente y fundador de Vox Javier Ortega Smith de la formación que preside Santiago Abascal es definitiva. Así lo ha confirmado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación tras desestimar el recurso de alzada presentado por el que fuera su secretario general, a quien ha comunicado su expulsión acordada por el Comité de Garantías.
También quedan expulsados definitivamente los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo tras la "infracción muy grave" cometida por haber frustrado su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que Ortega Smith fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.
“Vox expulsa de forma definitiva a Javier Ortega Smith— Radio 5 (@radio5_rne) April 16, 2026
El diputado madrileño ha avanzado que recurrirá en los tribunales
🎙️@AdrianaGJordan pic.twitter.com/HVZ5vEOx72“
Fuentes de Vox han señalado que la decisión es consecuencia de un procedimiento riguroso y serio conforme a los más exigentes cánones del estado de derecho y que el CEN ha desestimado, en su última reunión, el recurso de alzada de los recurrentes y, por tanto, la expulsión por parte del Comité de Garantías es definitiva.
Abascal, preguntado por la prensa por este asunto en un acto de precampaña por las elecciones andaluzas en Andújar (Jaén) ha dicho que le "ocupa y preocupa mucho" los problemas de los españoles como la inseguridad, el acceso de los jóvenes a la vivienda, las listas de espera y los problemas de los agricultores y ganaderos, "pero en absoluto la política del corazón por la que me han preguntado 300 veces".
El pasado 18 de febrero Vox decidió suspender cautelarmente de militancia a Ortega Smith después de que este desacatase la decisión tomada por la dirección nacional del partido de relevarle de la Portavocía del consistorio, y, unos días después, hizo lo mismo con Toscano y Ansaldo, quienes tampoco la aceptaron.
Diferencias con la dirección nacional de Vox
La decisión del partido de relevarle en la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid por Arantxa Cabello tuvo lugar después de meses de desavenencias entre Ortega Smith y la dirección nacional de Vox, ya que, por ejemplo, no gustó que acudiese a apoyar a Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de la asociación Atenea, entre otros aspectos.
Además, en cuestión de unos meses, Vox dejó a Ortega Smith sin responsabilidades en el Congreso de los Diputados y cambiaron su escaño en el Hemiciclo a la última fila, el conocido como 'gallinero'. Finalmente, decidieron quitarle también el último puesto que le quedaba, el de la Portavocía de Madrid.
Al no aceptar la decisión, le abrieron un expediente y, pese a los recursos que presentó, el pasado 6 de marzo el partido de Abascal publicó un comunicado en el que explicaba que el Comité de Garantías finalizó este proceso acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por "infracción muy grave".
Pese a ello, Ortega Smith todavía no estaba fuera del partido, ya que le quedaba presentar un recurso de alzada ante el CEN, órgano del que formaba parte desde enero de 2024, pero del que también fue relevado a finales del año pasado. Finalmente, este comité de Vox, del que ya tampoco forma parte José Ángel Antelo, rechazó este recurso.
De este modo, a Ortega Smith ya solo le queda la vía judicial, igual que a los concejales Toscano y Ansaldo, quien tiene el carnet de afiliado a Vox número uno. En el Ayuntamiento de Madrid estos pasarían a no adscritos y el grupo municipal de los de Abascal en el consistorio quedaría en dos ediles.