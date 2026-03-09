Vox reúne en Gredos a su Comité Ejecutivo Nacional tras la purga de Antelo y Ortega Smith
- José Ángel Antelo, número 1 del Comité Ejecutivo Nacional, será relevado hoy
- Ortega Smith fue sustituido en diciembre por la catalana Júlia Calvet
En medio de la campaña electoral de Castilla y León y tras el terremoto político que ha supuesto en Vox la rebelión de Javier Ortega Smith, que culminó con su expulsión definitiva, y el expediente abierto al murciano José Ángel Antelo, la formación de Santiago Abascal reúne a su Comité Ejecutivo Nacional en el Parador de Gredos. Será la primera cita de la directiva del partido tras esos acontecimientos, tras los cuales el objetivo será mostrar unidad. Este lunes también estarán presentes los miembros del Comité de Acción Política y los portavoces nacionales de Vox.
De hecho, ninguno de los los líderes afectados por la 'purga' de la dirección estará presente. Javier Ortega Smith, que fue vocal número 12 del Comité Ejecutivo Nacional, fue sustituido hace ya unos meses por la dirección, que nombró a Júlia Calvet.
Por otra parte, Antelo quedó inhabilitado la semana pasada para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido, entre ellos, su condición de vocal en este órgano. El murciano es el vocal número 1 del CEN, de modo que en la reunión de hoy, el órgano de dirección podría tomar la decisión de sustituirle por otro miembro del partido.
La última vez que se reunió el CEN fue el pasado 9 de febrero en la sede nacional del partido, situada en la madrileña calle de Bambú, y en esa reunión, en la que ya no estuvo Ortega Smith, sí que participó de manera presencial Antelo, quien se sentó precisamente al lado de Júlia Calvet, la sustituta del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
El Comité de Garantías atajó la crisis de Vox
Cuando Javier Ortega Smith, uno de los miembros fundadores del partido y ex secretario general de la formación, quedó fue expulsado por el Comité de Garantías, perdió además su condición de afiliado.
El órgano, además, abrió un expediente disciplinario al ex líder de la formación en Murcia, José Luis Antelo. Como medida cautelar, quedó suspendido de sus derechos como afiliado e inhabilitado, además, para el ejercicio o desempeño de cualquier cargo o función en el partido o en representación de este, entre ellos, su condición de vocal en el CEN.
En cuestión de unos días Antelo ha pasado de participar en las reuniones del CEN como vocal número 1 a tener abierto un expediente disciplinario y a sufrir, como él mismo denuncia en sus redes sociales y en los medios de comunicación, una "campaña" de "difamación" por parte de la dirección nacional de Vox.
Esta crisis interna tiene lugar en plena campaña electoral en Castilla y León. En febrero, cuatro de los seis integrantes del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Ávila presentaron su dimisión, al no compartir la elección del procurador autonómico, José Antonio Palomo, como 'número uno' de la lista del partido por esta provincia. Al mismo tiempo, el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo lleva días empleando sus redes sociales para cargar contra la dirección nacional de Vox por las últimas decisiones tomadas respecto a Ortega Smith y Antelo. De hecho, García-Gallardo ha sido escogido por Antelo como abogado ante la cúpula del partido.