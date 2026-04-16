PP y Vox anuncian un acuerdo en Extremadura para la investidura de María Guardiola
- Vox tendrá una vicepresidencia, dos consejerías y el senador que se designa a nivel autonómico
- Guardiola ya afrontó una investidura fallida a principios de marzo y en 15 días expiraba el plazo para alcanzar un acuerdo
Más de 100 días después y una votación de investidura fallida entre medias, PP y Vox llegan a un acuerdo para que María Guardiola gobierne la Junta de Extremadura durante "cuatro años". Un pacto que contempla 61 puntos con 74 medidas en total "en todas las materias" y en el que se establece que Vox tendrá una vicepresidencia, dos consejerías y el senador autonómico.
En una comparecencia anunciada pocos minutos antes, Guardiola ha comparecido junto al líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández. Ambos han estado acompañados por parte del PP por Abel Bautista, mano derecha de Guardiola, y por parte de Vox el futuro senador autonómico Ángel Pelayo.
"Venimos de semanas intentas de negociaciones, teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría", ha señalado Guardiola a los medios de comunicación. La intención de la presidenta en funciones es presentarse a la votación de investidura el próximo martes y miércoles y tomar posesión el viernes.
Con este acuerdo, según Guardiola, "Extremadura ha dejado de estar a la cola de todo" y se va a dar a la región "toda la potencia". "No podíamos permitir un bloqueo que hacía mucho año", ha dicho Guardiola tras meses de complicadas negociaciones.
El acuerdo tiene puntos y 74 medidas en "todas las materias"
Por su parte, Fernández ha anunciado que él será el vicepresidente y Consejero de Familia, Desregulación y Servicios Sociales. La otra consejería que tendrán será la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. "Por fin Extremadura va a tener acuerdo, es muy satisfactorio para la región", ha celebrado el de Vox. "Va a impulsar a Extremadura como nunca antes, sé que han sido muchos meses de espera pero, honestamente, creo que merecerá la pena y los extremeños lo van a notar", ha añadido.
El de Vox ha tenido palabras de agradecimiento tanto para el PP de Extremadura como para María Guardiola por su "predisposición en todo momento". "Han tenido una flexibilidad para intentar llegar a un acuerdo que nosotros también hemos tenido. Hemos limado todas nuestras perezas que podían surgir con un único objetivo", ha dicho.
Un acuerdo complicado tras meses de negociaciones
Sin embargo, las buenas palabras no han estado presentes entre ambos partidos en los últimos meses. Para llegar a este punto ambos partidos han mostrado notables diferencias en repetidas ocasiones. Desde que el 21-D Guardiola ganase las elecciones con 29 escaños y viese como necesitaba para la mayoría absoluta a Vox con sus 11 votos, las negociaciones entre ambos partidos han sido tensas y ha tenido que implicarse la propia dirección nacional del PP. Las idas y venidas no venían solo desde el 21-D, durante la campaña electoral ambos partidos ya tuvieron sus más y sus menos.
Antes de las elecciones, Guardiola y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, tuvieron fuertes enfrentamientos dialécticos con el feminismo como telón de fondo. "No ve bien que las mujeres hablemos con firmeza", afirmó Guardiola durante la campaña. Además, acusó a Abascal de tener un "tufo machista" en sus declaraciones electorales en las que criticaba a la del PP.
Hace unas semanas, en busca de un acercamiento con Vox para que le apoyasen en la investidura, Guardiola llegó a afirmar en una entrevista en OkDiario que su feminismo era el mismo que el de Vox, aunque posteriormente matizó sus palabras y pasó a asegurar que no entendía "que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres". Vox no dio su brazo a torcer y siguió en el "no".
Con este escenario, en marzo las negociaciones adquirieron una nueva dimensión y pasaron a nivel nacional. La dirección nacional del PP decidió implicarse en primera persona en las conversaciones para "garantizar" que se ajustaban "a las posiciones nacionales" de Génova, aunque por el momento tampoco ha provocado que se dé luz verde por parte de Vox a Guardiola. Sin embargo, eso no evitó que en la primera y segunda votación de investidura, el PP no lograse el apoyo de Vox. Ahora, a 15 días de que el plazo para alcanzar un acuerdo expirase y se tuviesen que disolver las cortes si no había investidura, PP y Vox se ponen de acuerdo. La primera de las tres comunidades autónomas en la que ambos necesitan pactar ya está con el acuerdo firmado. Ahora, vendrán en las próximas semanas Aragón y Castilla y León.