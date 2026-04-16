PP y Vox anuncian un acuerdo en Extremadura para la investidura de María Guardiola

Más de 100 días después y una votación de investidura fallida entre medias, PP y Vox llegan a un acuerdo para que María Guardiola gobierne la Junta de Extremadura durante "cuatro años". Un pacto que contempla 61 puntos con 74 medidas en total "en todas las materias" y en el que se establece que Vox tendrá una vicepresidencia, dos consejerías y el senador autonómico.

En una comparecencia anunciada pocos minutos antes, Guardiola ha comparecido junto al líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández. Ambos han estado acompañados por parte del PP por Abel Bautista, mano derecha de Guardiola, y por parte de Vox el futuro senador autonómico Ángel Pelayo.

"Venimos de semanas intentas de negociaciones, teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría", ha señalado Guardiola a los medios de comunicación. La intención de la presidenta en funciones es presentarse a la votación de investidura el próximo martes y miércoles y tomar posesión el viernes.

Con este acuerdo, según Guardiola, "Extremadura ha dejado de estar a la cola de todo" y se va a dar a la región "toda la potencia". "No podíamos permitir un bloqueo que hacía mucho año", ha dicho Guardiola tras meses de complicadas negociaciones.

El acuerdo tiene puntos y 74 medidas en "todas las materias" Por su parte, Fernández ha anunciado que él será el vicepresidente y Consejero de Familia, Desregulación y Servicios Sociales. La otra consejería que tendrán será la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. "Por fin Extremadura va a tener acuerdo, es muy satisfactorio para la región", ha celebrado el de Vox. "Va a impulsar a Extremadura como nunca antes, sé que han sido muchos meses de espera pero, honestamente, creo que merecerá la pena y los extremeños lo van a notar", ha añadido. El de Vox ha tenido palabras de agradecimiento tanto para el PP de Extremadura como para María Guardiola por su "predisposición en todo momento". "Han tenido una flexibilidad para intentar llegar a un acuerdo que nosotros también hemos tenido. Hemos limado todas nuestras perezas que podían surgir con un único objetivo", ha dicho.