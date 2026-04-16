Feijóo condena el incidente con un diputado de Vox en el Congreso: "No tiene el respaldo ni la comprensión del PP"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este jueves el incidente protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez, que el martes subió hasta el estrado del Congreso para encararse con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por no llamar al orden a una diputada de ERC que según ha asegurado el parlamentario estaba insultándole.

En declaraciones a los medios en el foro Wake Up Spain organizado por el diario El Español, el jefe de la oposición ha expresado su rechazo a esta inédita imagen en sede parlamentaria, aunque al mismo tiempo ha remarcado que "hay multitud de hechos" en los "que se falta al decoro de la Cámara".

El grupo parlamentario del PSOE propuso una condena institucional por el "grave" incidente con una declaración que finalmente no pudo ser leída en el pleno, al no haber logrado el respaldo unánime de todos los grupos con representación en la Cámara —ha sido firmada por Sumar, Podemos, Compromís, ERC, PNV, Junts, Coalición Canaria y EH Bildu, pero no por el PP que planteaba una serie de cambios que el PSOE no ha aceptado, por lo que finalmente los 'populares' no han firmado texto, que tampoco han suscrito Vox ni Unión del Pueblo Navarro (UPN).