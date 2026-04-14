Expulsado del Pleno un diputado de Vox tras encararse con una letrada y con el vicepresidente del Congreso

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso de los Diputados tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

El diputado ha protestado desde su escaño cuando intervenía el diputado de ERC Francesc Marc Alvaro en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado 'bibliocausto' o quema de libros durante el franquismo. Se trata de una medida de los socialistas para reconocer a los libreros o los bibliotecarios que salvaron obras que fueron requisadas en el franquismo.

En ese momento, ha recibido una primera llamada al orden, pero al rato ha accedido hasta la mesa presidencial del hemiciclo y se ha quejado ante una de las letradas, provocando una segunda reconvención por parte de Gómez de Celis, que le ha avisado del riesgo de ser expulsado.

El diputado del partido de ultraderecha, sin embargo, no ha obedecido a esta segunda llamada al orden y se ha acercado a Gómez de Celis, protestando, hasta que le han convencido de que se bajara. Según el reglamento del Congreso tras, tres avisos al orden, se procede a la expulsión. En este caso ha sido Gómez de Celis quien lo ha anunciado, de manera que José María Sánchez García no podrá participar en los debates y votaciones del resto de sesión.