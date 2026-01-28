El movimiento de la vivienda pide ante el Congreso una nueva moratoria de deshaucios: "¡Paca se queda!"

El día después de que el Congreso tumbara el decreto ómnibus que incluía la moratoria de los deshaucios, cerca de 300 personas se han concentrado en las inmediaciones de la Cámara Baja para exigir al Gobierno y a los partidos que recuperen esta medida. La convocatoria de este miércoles ha corrido a cuenta del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y otros colectivos sociales.

"Estamos aquí hoy para pedir al Congreso medidas urgentes para abordar el problema de la vivienda. Queremos una motaroria ya, una moratoria que funcione", ha asegurado ante los medios la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu. Detrás de ella, a lo lejos, la puerta de los Leones y una gran pancarta que reza "Rentistas culpables, Congreso responsables".

En Barcelona, las mismas entitades han convocado otra protesta en la sede de Junts per Catalunya. Los votos de esta formación, junto con los del PP y Vox, hicieron naufragar el intento del Ejecutivo de prorrogar el llamado 'escudo social' y que incluía aplazar los deshaucios de miles de hogares vulnerables en nuestro país.

"¡Paca se queda!" Las decenas de personas que se han concentrado en la Carrera de San Jerónimo han portado todo tipo de lemas impresos en pequeñas cartulinas. "Stop deshaucios" y "Derecho a techo" han sido los mensajes más repetidos. Algunas de las pancartas que han portado los manifestantes este miércoles por la tarde. RTVE / Àlex Cabrera También han sido muchos los gritos que han coreado los asistentes. Pero ha destacado uno: "¡Paca se queda!". El suyo es uno de los lanzamientos previstos para las próximas semanas si no se logra una nueva moratoria de los deshaucios. Paca es una mujer con movilidad reducida que el próximo 23 de febrero tendrá que abandonar la vivienda en la que reside tras recibir una orden judicial. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha prometido "ayudarla", según le ha dicho uno de sus miembros.