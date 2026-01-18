Sumar propone al PSOE pactar una nueva propuesta de vivienda: "Bonificar a los caseros no soluciona el problema"

Sumar ha pedido al PSOE sentarse y pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno porque la que han presentado por su cuenta "ya está políticamente muerta".

"Bonificar a los caseros no soluciona el problema de la vivienda, regalar dinero público a los rentistas no baja el alquiler", ha afirmado la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo real decreto con medidas urgentes para reforzar la intervención en el mercado del alquiler. Entre ellas, una bonificación fiscal del 100% del IRPF a los caseros que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio.

"No vamos a votar ninguna bonificación a propietarios porque no resuelven el conflicto social de la vivienda", ha reiterado Hernández.

También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió este miércoles que la bonificación fiscal a los caseros es "política fallida" y un "estrepitoso error". En una entrevista en La Hora de La 1, Díaz reprochó que Sánchez anunciara algo así de manera "unilateral".