Sumar propone al PSOE pactar una nueva propuesta de vivienda: "Bonificar a los caseros no soluciona el problema"
- Sumar pide regular el alquiler de temporada y habitacional y prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año
- Hernández, coordinadora general de Sumar: "Miles de familias viven con miedo a que no les renueven el contrato de alquiler"
Sumar ha pedido al PSOE sentarse y pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno porque la que han presentado por su cuenta "ya está políticamente muerta".
"Bonificar a los caseros no soluciona el problema de la vivienda, regalar dinero público a los rentistas no baja el alquiler", ha afirmado la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.
El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo real decreto con medidas urgentes para reforzar la intervención en el mercado del alquiler. Entre ellas, una bonificación fiscal del 100% del IRPF a los caseros que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio.
"No vamos a votar ninguna bonificación a propietarios porque no resuelven el conflicto social de la vivienda", ha reiterado Hernández.
También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió este miércoles que la bonificación fiscal a los caseros es "política fallida" y un "estrepitoso error". En una entrevista en La Hora de La 1, Díaz reprochó que Sánchez anunciara algo así de manera "unilateral".
Más intervención en el mercado de la vivienda
Desde Sumar defienden una mayor intervención en el mercado de la vivienda con tres ejes principales: regular el alquiler de temporada, regular el alquiler habitacional y prorrogar los contratos de alquiler que vencen este año.
Hernández ha subrayado que la vivienda "es el principal conflicto social del país" y "fábrica de la desigualdad". "Es una verdadera emergencia nacional. Miles de familias viven con miedo a que no les renueven el contrato de alquiler", ha dicho.
Esta semana, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, puso en duda la "seguridad jurídica" de la propuesta de Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que terminan en 2026 y restó importancia al choque con su socio de Gobierno.
Pero Hernández ha insistido: "Cuidar el Gobierno de coalición no es lanzar medidas unilaterales que nadie va a apoyar, cuidar el Gobierno es sentarse con los socios, negociar y acordar soluciones reales. Hemos presentado un real decreto ley en materia de vivienda en el que defendemos intervención urgente del mercado, regulación y protección directa a los inquilinos".
Por ello, Sumar se ha ofrecido al partido socialista para cerrar un acuerdo que resuelva la emergencia habitacional que existe en España. "No queremos más parches, no queremos propaganda", ha señalado Hernández, que ha mandado un mensaje claro al PSOE: "Los conflictos sociales se resuelven con políticas valientes".