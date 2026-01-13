El ala socialista del Gobierno defiende las bonificaciones fiscales a los propietarios frente a Sumar y sus socios habituales

Una vez más, y por enésima vez en la legislatura, los dos partidos del Gobierno de coalición vuelven a mostrar sus diferencias públicamente. En esta ocasión son los incentivos fiscales para los propietarios que no suban los precios del alquiler, que anunció este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo ha molestado a su socio, Sumar. Pero al rechazo frontal de los de Yolanda Díaz se suman también el de otros socios parlamentarios, como Podemos, que ya han avisado que no apoyarán la nueva medida.

Este lunes, en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los cuarteles militares del barrio madrileño de Campamento, terrenos del Ministerio de Defensa donde está previsto construir 10.700 viviendas, Sánchez anunció un nuevo real decreto con medidas para reforzar la intervención en el mercado del alquiler e incentivos para los propietarios que mantengan los precios estables.

La parte socialista del Gobierno defiende la medida anunciada por Sánchez, y resta importancia a las diferencias con Sumar porque, asegura, "comparten objetivos comunes". Además, insiste en que el Ejecutivo es el del "diálogo", y, por tanto, va a seguir trabajando en ese sentido para conseguir consensos, aunque no especifican cómo lograrán convencer a sus aliados. Pero ha resaltado que Sánchez es el "principal exponente de ese Gobierno del diálogo".

"Seguiremos trabajando siempre para buscar consensos. [...] Somos formaciones distintas, pero compartimos objetivos comunes. [...] Y no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el problema de la vivienda. Por eso, ponemos sobre la mesa este paquete de medidas. Es una prioridad para este Gobierno dar respuesta", ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.Además, Saiz ha subrayado que "no son medidas aisladas", sino que forman parte de un paquete, que, según ha insinuado, llegará al Consejo de Ministros cuando esté dialogado con su socio, por lo que de momento no hay fecha. No obstante, fuentes de Moncloa ha subrayado que el PSOE no va a retirar la medida y que intentará convencer a "todo el mundo", incluido el PP.

Después, cuando se tenga que votar en el Congreso, ha asegurado Saiz, esperan que los grupos "se posicionen a favor de algo que es bueno para a ciudadanía". Para eso, la ministra portavoz ha asegurado que se hablará "constantemente" con las formaciones políticas para sacar adelante el decreto ley.

Sumar rechaza la medida y exige prorrogar los contratos de alquiler Mientras, desde Sumar rechazan las bonificaciones fiscales porque consideran que no garantiza que los precios se contengan. "En un mercado con precios disparados, al propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones ffiscales, ha argumentado la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Sumar desconocía la propuesta de Sánchez de vivienda: "Nos enteramos por los medios de comunicación" Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, proponer incentivos fiscales es "dar dinero público a quienes ya tienen un 82% más de renta que los inquilinos". ““ Por otra parte, Hernández ha exigido prorrogar los contratos de alquiler que vencerán este año, que ha cifrado en más de 600.000, es una prioridad, porque, según ha advertido, esos contratos quedarán expuestos a un mercado "completamente desenfrenado", con subidas que podrían situarse entre el 20% y el 40%. Y ha recordado que se pudo hacer durante el COVID-19 y al inicio de la guerra de Ucrania. Sin embargo, los socialistas dudan de la legalidad prorrogar con las mismas condiciones todos los contratos porque "esto no es pandemia ni Ucrania", subrayan fuentes de Moncloa, que también inciden que la Abogacía del Estado insiste en que "no es viable" lo del tope de precios. Además, Saiz ha aludido a la "complejidad" del Congreso para sacar adelante esta medida, mientras que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado que el Gobierno de coalición tiene minoría parlamentaria y la propuesta de Sumar es una medida legislativa que debe contar con una mayoría parlamentaria suficiente para ser aprobada. Por su parte, el dirigente de Sumar y portavoz de los 'comunes', Gerardo Pisarello, ha sostenido que hay "cobertura legal" para prorrogar los contratos de alquiler. En rueda de prensa en el Congreso, ha señalado que tal y como está planteada la propuesta de las bonificaciones fiscales, la mayoría de izquierdas la rechazará, pues no es suficiente, y ha defendido que debería haber también "penalizaciones" para los que no cumplan. Así, ha urgido a los socialistas a "rectificar" y "corregirla" para que no sea "un regalo para los rentistas". También Compromís ha mostrado su oposición a los incentivos fiscales para los caseros. "Estamos totalmente en contra de bonificaciones a los propietarios que ya son privilegiados ante un problema", ha afirmado la diputada de esta formación Àgueda Micó.

Podemos también critica las bonificaciones También desde Podemos han sido muy críticos con las bonificaciones a los caseros y han anunciado que rechazará "cualquier regalo a rentistas". Para la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, "lo que hay que hacer es intervenir". A su juicio, "lo que está haciendo el Gobierno, lejos de ser una ayuda, es algo que sigue alimentando el negocio de la vivienda". Por eso, Belarra ha considerado "absolutamente inaceptable" la propuesta de Sánchez, pues, ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, que, además, supondría una pérdida de ingresos públicos del entorno de 3.700 millones de euros. En su opinión, es necesario bajar por ley los precios de alquiler, como, ha apuntado, se hizo en la pandemia, y prohibir la compra de vivienda cuando no se va a residir en ella para que la vivienda deje ser un negocio rentable y sea un derecho. Además, ha advertido de que los que hace el Gobierno en este tema es una "temeridad" porque "alimenta el malestar de la gente", que terminar votando a la "derecha y la extrema derecha".