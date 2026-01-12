DIRECTO: Sánchez participa en la demolición del acuartelamiento de Campamento para la construcción de 10.700 viviendas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este lunes en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento del barrio madrileño de Campamento. El derribo de las estructuras militares marca el inicio de un proyecto para construir 10.700 viviendas en estos terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa.

El acto, que marca el inicio de la bautizada como Operación Campamento, se celebra en el acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos y asisten la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

El barrio de Campamento, ubicado al suroeste de la capital, pertenece al distrito de Latina y está delimitado por la carretera A-5. La construcción de estos nuevos hogares que el Gobierno califica como "asequibles" pretende facilitar el acceso a la vivienda en Madrid. Según avanzó el Ejecutivo, gran parte de las casas tendrán algún tipo de protección pública.

El proyecto de la Operación Campamento se planteó por primera vez en 1989 con el socialista Narcís Serra al frente del Ministerio de Defensa, aunque no se había materializado hasta ahora tras varios intentos fallidos.

