El euríbor despide el año en el entorno del 2,268% tras subir por quinto mes consecutivo
- Con esta subida, el índice alcanza su nivel más alto desde marzo (2,398%)
- Las cuotas de hipotecas variables sujetas a revisión semestral volverán a aumentar
El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas variables en España, cerrará el año 2025 con una nueva subida, la quinta consecutiva, hasta registrar una tasa media en el entorno del 2,268%. Es su nivel más alto desde marzo (2,398%).
A falta de confirmación por el Banco de España, esto implicaría un aumento de las cuotas de hipotecas variables sujetas a revisión semestral, pues el dato actual es mayor que el de hace seis meses. En concreto, la media de este mes estaría ligeramente por encima del 2,081% que marcó en junio, el mínimo del año.
Pese a este incremento, el euríbor se sitúa por debajo del nivel en que empezó el año, en el 2,436%, por lo que los consumidores con hipotecas variables con revisión anual no verán sus cuotas encarecerse. Eso sí, el ahorro será más bajo que en meses precedentes.
¿Cuánto subirán las cuotas?
La subida de la cuota mensual depende de diferentes factores como el importe de la hipoteca, las condiciones o el plazo de amortización.
Así, una persona con una hipoteca de 150.000 euros, a 30 años y con un diferencial de euríbor más 0,99% que se revise de forma semestral, verá cómo su cuota subirá unos 16 euros al mes. Esta cifra se elevaría en función de la cuantía, encareciéndose hasta 32,92 euros cada mes si la hipoteca fuera de 300.000 euros.
En el caso de las que se revisen anualmente, la cuota seguirá bajando, siendo unos 13 euros más barata de media. Y si la hipoteca contratada tuviera un importe inicial más alto, de unos 300.000 euros, el ahorro en la cuota casi se duplicaría hasta los 27 euros al mes, según datos del comparador hipotecario iAhorro.
Un año de altibajos en el euríbor
El euríbor a 12 meses ha vivido este 2025 un año de altibajos: inició el año en máximos del 2,525%, tocó mínimos en junio del 2,081% y cierra el año en niveles entre ambos valores que apuntan a una cierta estabilidad.
Así, de confirmarse el dato a cierre de diciembre, la media anual se situaría en el 2,219%, lo que supone un descenso de 0,287 puntos frente al año anterior y un respiro para los hogares con hipoteca variable en España.
La política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha sido clave en esta evolución, después de que continuara a principios de año la senda descendente de tipos de interés (iniciada en 2024) y los dejara sin cambios desde junio.
De cara a los próximos meses, cabe esperar que el euríbor se mantenga relativamente estable. En su última reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró que la entidad "está en un buen lugar", aunque no descartó nuevos movimientos en función de la evolución de la economía y de los precios.