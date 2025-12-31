El euríbor despide el año en el entorno del 2,268% tras subir por quinto mes consecutivo

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas variables en España, cerrará el año 2025 con una nueva subida, la quinta consecutiva, hasta registrar una tasa media en el entorno del 2,268%. Es su nivel más alto desde marzo (2,398%).

A falta de confirmación por el Banco de España, esto implicaría un aumento de las cuotas de hipotecas variables sujetas a revisión semestral, pues el dato actual es mayor que el de hace seis meses. En concreto, la media de este mes estaría ligeramente por encima del 2,081% que marcó en junio, el mínimo del año.

Pese a este incremento, el euríbor se sitúa por debajo del nivel en que empezó el año, en el 2,436%, por lo que los consumidores con hipotecas variables con revisión anual no verán sus cuotas encarecerse. Eso sí, el ahorro será más bajo que en meses precedentes.

¿Cuánto subirán las cuotas? La subida de la cuota mensual depende de diferentes factores como el importe de la hipoteca, las condiciones o el plazo de amortización. Así, una persona con una hipoteca de 150.000 euros, a 30 años y con un diferencial de euríbor más 0,99% que se revise de forma semestral, verá cómo su cuota subirá unos 16 euros al mes. Esta cifra se elevaría en función de la cuantía, encareciéndose hasta 32,92 euros cada mes si la hipoteca fuera de 300.000 euros. En el caso de las que se revisen anualmente, la cuota seguirá bajando, siendo unos 13 euros más barata de media. Y si la hipoteca contratada tuviera un importe inicial más alto, de unos 300.000 euros, el ahorro en la cuota casi se duplicaría hasta los 27 euros al mes, según datos del comparador hipotecario iAhorro.