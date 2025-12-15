Consumo multa con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con más de 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. Se trata de la segunda sanción más alta en España tras la impuesta también a Airbnb por 108 millones de euros.

"Con esta sanción reforzamos la tarea de control y sanción frente a las tareas abusivas en el ámbito de la vivienda, que como saben ha constituido una prioridad de este Ministerio y es una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones", ha señalado el ministro Pablo Bustinduy en una rueda de prensa este lunes.

La resolución es firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.

Más de 65.000 viviendas publicadas sin licencia Las infracciones de la normativa de consumo —identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución— han consistido en prácticas comerciales "desleales con los consumidores y usuarios", ha apuntado Consumo. Consumo impone a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios "ilegales" de pisos turísticos En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad. También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.