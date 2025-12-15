Consumo multa con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia
- Obliga a eliminar los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta
- La resolución es firme después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con más de 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. Se trata de la segunda sanción más alta en España tras la impuesta también a Airbnb por 108 millones de euros.
"Con esta sanción reforzamos la tarea de control y sanción frente a las tareas abusivas en el ámbito de la vivienda, que como saben ha constituido una prioridad de este Ministerio y es una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones", ha señalado el ministro Pablo Bustinduy en una rueda de prensa este lunes.
La resolución es firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.
Más de 65.000 viviendas publicadas sin licencia
Las infracciones de la normativa de consumo —identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución— han consistido en prácticas comerciales "desleales con los consumidores y usuarios", ha apuntado Consumo.
En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
También ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Una multa equivalente a seis veces el beneficio ilícito
Así, se impone una sanción por infracción grave, por importe de 64.055.311 euros. Dicha cuantía es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Sin ir más lejos, Consumo multó la pasada semana a la compañía inmobiliaria Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por cobros irregulares a inquilinos.
"Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha manifestado Bustinduy, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley".