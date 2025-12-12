Consumo multa a Alquiler Seguro con 3,6 millones por prácticas irregulares contra los derechos de los inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido sancionar a la compañía inmobiliaria Alquiler Seguro con una multa de 3.600.902 euros por cobros irregulares a inquilinos. La resolución del ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha concluido que la compañía de servicios inmobiliarios ha cometido seis infracciones calificadas como "muy graves" y otra considerada grave". Todas ellas han derivado en varias cantidades que se desglosan de esta forma:

Por las seis infracciones "muy graves": Una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros.

Por la infracción "grave": Una multa de 10.001 euros.

La sanción total, que supera los 3,6 millones, se ha producido tras la denuncia presentada por la federación de consumidores FACUA, en noviembre de 2023, al considerar que Alquiler Seguro estaba obligando a los inquilinos a pagar el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, gestiones para el cambio de titularidad de suministros o el asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler.

Desestimadas las alegaciones de la inmobiliaria El Ministerio de Consumo, el pasado mes de octubre, ya trasladó a la empresa Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro Bustinduy señaló que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros". En la resolución, que Consumo ha comunicado ahora a FACUA como parte personada en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro. Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se ha hecho referencia a un servicio de atención al inquilino que, según FACUA, "disfraza" un cobro sistemático a los arrendatarios de gastos que deben ser afrontados por los propietarios, así como la obligación de contratar un seguro del hogar o un estudio de solvencia económica.