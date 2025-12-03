Facua acusa a la DGT de contribuir a un "fraude" con las balizas V-16 por no alertar de la venta de las no homologadas

La organización Facua-Consumidores en Acción ha acusado este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" por no actuar ante la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas. Facua ha exigido que se ponga en marcha un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara".

Sánchez ha explicado que no es suficiente ofrecer la información a través de la página web de la DGT, que "tiene que actuar ante el uso de su logotipo de manera ilícita". Sánchez ha explicado que han detectado "irregularidades" en la venta de balizas que "se están anunciado como homologadas por la DGT y utilizando su logotipo sin aclarar que no sirven a partir del 1 de enero" y ha sentenciado que "ningún consumidor en su sano juicio compra una baliza" defectuosa.

El secretario general de la organización ha resaltado la "gravísimo pasividad" de Tráfico que "no ha hecho absolutamente nada para frenar este fraude a los consumidores". En este sentido, ha aseverado que varias "empresas, fabricantes y plataformas de venta se están forrando a costa" de los consumidores. También ha criticado a la DGT por haberlo hecho "rematadamente mal porque ha permitido un fraude comercial a gran escala" y ha pedido una comunicación "inmediata".

Al ser preguntado sobre si un conductor podría reclamar si las autoridades lo paran o multan a partir del 1 de enero por usar una baliza no homologada, Sánchez ha contestado que "ese es el gran problema", ya que los ciudadanos deben "conocer la norma". Sin embargo, al haber sido víctima de un acto de engaño, "podría pedir responsabilidades a la empresa que le ha vendido la baliza".

Reclamar el importe de las balizas no homologadas En este sentido, el secretario general de Facua ha insistido que los consumidores deben reclamar la devolución de todas las balizas no homologadas que se hayan adquirido a lo largo del año "si no se aclaraba en su información comercial de manera perfectamente visible que no están conectadas con Tráfico, que no tienen el sistema de conectividad a través de una tarjeta SIM que es el obligatorio a partir del 1 de enero de 2026". Sánchez ha indicado que la "falta de aclaración" sobre su conectividad con la DGT es "un acto de engaño" y vulnera tres normas distintas. Desde la organización han avisado que vulnera el artículo cinco de la Ley de Competencia Desleal, los artículos 20 y 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estas normativas obligan a informar al consumidor sobre las características esenciales del bien, facilitando información sobre este. El propio Real Decreto regula las balizas. Sánchez ha afirmado que "hay una omisión de datos absolutamente premeditada" en el momento de mayor compra de V-16 para "intentar eliminar por completo el stock de lo que les ha sobrado". Los vendedores incurren en un acto de engaño y los consumidores tienen el derecho legal "a devolver esta baliza". Los ciudadanos pueden llamar a quienes hayan comprado una baliza de emergencia de estas características o presentar una denuncia ante la autoridad de consumo o la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Estas son las organizaciones competentes en esta materia para investigar y sancionar en su caso. Facua va a trasladar a Consumo el caso de las balizas no homologadas con "información incompleta o engañosa" para pedirle que habrá expedientes sancionadores. Las balizas V16 no te van a tener vigilado: así funciona el nuevo dispositivo de la DGT Mario Pérez, María José Artuch

La OCU también advierte sobre las balizas no homologadas La Organización de Consumidores y Usuarios advierte a los conductores que compraron la baliza antes del verano probablemente no esté homologada conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998. Una encuesta de la OCU señala que las balizas adquiridas costaron menos de 40 euros, aunque ahora son más baratas y pueden adquirirse desde 30 euros. Además, la OCU señala que el uso de modelos no homologados es sancionable a partir de enero con una multa de 80 euros. También supone un riesgo para el conductor, ya que no tienen el localizador que conecta con Tráfico para avisar de la inmovilización a otros conductores. En este sentido, la DGT recuerda que cada año fallecen una media de 25 personas atropelladas al salir de su vehículo averiado o siniestrado. OCU ha recomendado a quienes ya tienen una baliza V16 y a quienes vayan a adquirirla, comprobar que el etiquetado incluye la advertencia "conectada a la DGT 3.0". Para mayor seguridad, los compradores deberían comprobar que está incluido en el listado de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT.