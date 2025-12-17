La firma de hipotecas sobre vivienda registra en octubre su nivel más alto en 15 años con 52.198 operaciones

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas volvió a repuntar en octubre, un 0,6%. En total, se contabilizaron 52.198 operaciones, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2010, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es también el mejor octubre desde 2009.

El avance de octubre, no obstante, es muy inferior al registrado en septiembre, cuando repuntó un 12,2% interanual. Pese a ello, la firma de hipotecas sobre viviendas suma 16 meses consecutivos de alzas.

Suben las hipotecas y también su importe medio. En el décimo mes del año se situó en 167.080 euros, con un aumento del 10,4% en comparación con el dato de octubre de 2024.

Y, si comparamos octubre con septiembre, las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 13,2% y el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda cedió un 2,6%.

El tipo de interés medio bajo al 2,81% Como suele ser habitual, las hipotecas a tipo fijo fueron las preferidas por los nuevos propietarios: en octubre, el 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 61,3% a tipo fijo. Mientras que el tipo de interés medio cayó al 2,81%, por debajo del 2,85% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Así, con el dato de octubre se acumulan ya nueve meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. Y, por comunidades, Extremadura fue la región que registró un mayor crecimiento en el número de hipotecas sobre vivienda en el décimo mes del año: se situó en el 16,1%, por delante de Castilla-La Mancha, con un 15,6%; y Cantabria, con un 15%. Enfrente, en Aragón se observó un descenso interanual del 10,7%, seguido de una caída del 7,9% en Castilla y León y del 7% en Galicia.