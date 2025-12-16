El ritmo de las compras de vivienda se modera: aumentan un 2,7% interanual pero caen un 13,2% en el trimestre

El ritmo de las compras de vivienda se ha moderado en el tercer trimestre del año, aunque sigue dejando cifras en positivo. Entre julio y septiembre, se han firmado 170.656 operaciones, lo que supone un aumento del 2,7% si se compara con el mismo periodo del año anterior, pero un descenso del 13,2% respecto al anterior trimestre, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En un contexto en el que la demanda supera la oferta, mientras se abaratan las hipotecas por la bajada de los tipos de interés, la compraventa de viviendas suma siete meses consecutivos con alzas interanuales.

La segunda mano es más numerosa, pero la vivienda nueva crece más Las viviendas libres de segunda mano son las más numerosas en el mercado y se han comprado un 2% más en el tercer trimestre de 2025, comparado con el año anterior. Son 151.700 inmuebles, la menor cifra en un año y lejos del máximo alcanzado en segundo trimestre de 2022, con 177.270. Por su parte, la vivienda nueva ha sumado 14.355 compraventas en el mercado libre durante el tercer trimestre, el 10,2% más en tasa interanual. En este caso, este número de compraventas está a mucha distancia de las 94.333 viviendas libres nuevas que se vendieron en el segundo trimestre de 2006, coincidiendo con el 'boom' de sector inmobiliario. Entre julio y septiembre, las compraventas de vivienda libre han seguido dominando el mercado con 166.055 operaciones, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, aunque las operaciones de vivienda protegida son menos (4.601), su incremento relativo es mayor: crecieron un 4% interanual. La citada caída del 13,2% respecto al segundo trimestre se explica sobre todo por el descenso de las compraventas de vivienda libre usada, que se han reducido en un 14% en tasa intertrimestral. En cambio, las operaciones de vivienda nueva han crecido ligeramente, un 0,25%, respecto al periodo entre abril y junio. Y si clasificamos las compraventas por su régimen, han decrecido tanto las viviendas libres (-13,1%) como las protegidas (-15,5%).