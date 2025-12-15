La compraventa de viviendas cae en octubre un 2,5% y supera las 67.700 operaciones

La compraventa de viviendas bajó en octubre un 2,5% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 67.789 operaciones, debido al desplome de las ventas de viviendas nuevas, ya que la compraventa de viviendas de segunda mano alcanzó su mayor cifra mensual desde que hay registros, con más de 53.300 operaciones.

Pese al retroceso interanual de octubre, el número de compraventas de viviendas contabilizado en dicho mes es el más alto en lo transcurrido de 2025 y la mayor cifra en cualquier mes desde octubre de 2024, cuando se superaron las 69.000 compraventas, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el décimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en septiembre subiera un 3,8%, en contraste con el retroceso previo de agosto en un 3,4%.

Las operaciones sobre viviendas nuevas caen un 12% El descenso interanual de la compraventa de viviendas en octubre fue consecuencia, exclusivamente, de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 12%, hasta las 14.464 operaciones, ya que las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,5%, hasta las 53.325 operaciones, su mayor cifra en cualquier mes desde el inicio de la serie histórica, en 2007. El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de octubre fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 1,4% interanual, hasta las 63.333 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 15,6%, hasta sumar 4.456 transacciones. El precio de la vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor alza en 18 años En tasa intermensual (octubre sobre septiembre), la compraventa de viviendas se incrementó un 6,3%, con aumentos del 4,6% para las viviendas nuevas y del 6,7% para las usadas. Por su parte, en los diez primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 12,3% tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 18,7% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 10,6%.

Solo cinco comunidades elevan las compraventas de vivienda Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que más compraventas sobre viviendas se realizaron durante el décimo mes del año, con 13.813, seguida de Cataluña (11.093), Comunidad Valenciana (10.207) y Madrid (7.805). Sólo en cinco regiones se vendieron en octubre más viviendas que en igual mes de 2024 y en doce se vendieron menos, principalmente en Madrid, donde las compraventas de vivienda bajaron un 11,7%, y Canarias y Baleares, con descensos en ambos casos del 11%. Estas tres comunidades fueron las únicas con caídas de dos dígitos. Por contra, las cinco comunidades autónomas que presentaron los únicos aumentos en las compraventas de vivienda fueron Cantabria (+8,9%), Andalucía (+4,1%), Extremadura (+3,1%), Cataluña (+3%) y Murcia (+2,8%).