Albacete - Barça de Copa del Rey: el sueño de los manchegos ante la fiabilidad del campeón

El Albacete, único equipo vivo en la Copa del Rey que no es de Primera, busca dar la segunda campanada, aquella que resulta más difícil aunque sea solo por la ausencia del factor sorpresa. El equipo manchego tiene ante sí la oportunidad de tumbar al campeón, al FC Barcelona.

Lo que para muchos significa un estropicio para el rendimiento del equipo debido al cansancio acumulado, al conjunto de Alberto González la Copa está siendo a las mil maravillas su aventura en el torneo del KO. Antes de recibir al Real Madrid en octavos de final ocupaba los últimos puestos de la Liga Hypermotion. Pudo ganar a los blancos para deleite de su afición y desde entonces ha ganado tres partidos consecutivos en Liga Cádiz (1-0), Valladolid (0-1) y Real Zaragoza (2-0) —acumula cuatro consecutivos en total—. Ahora se encuentra a cinco puntos del Málaga, Córdoba y Burgos; acechando el playoff de ascenso.

"No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente", advirtió en rueda de prensa un González que ha pasado de ser cuestionado a pedirse para él la renovación en la grada del Carlos Belmonte.

Además de acumular victorias en la liga doméstica desde la campanada frente al Real Madrid, no sabe lo que es recibir un gol. El último jugador que les marcó gol fue Gonzalo García en el descuento de aquella noche inolvidable. De poder mantener su portería a cero dependerá mucho sus opciones de clasificarse a las semifinales.

Se espera otro lleno en el estadio de Albacete para un choque en el que los locales presentan las bajas del delantero Higinio, por lesión, y del central Pepe Sánchez, así como la de Lluís López, zaguero fichado en el mercado invernal, aunque en este caso por falta de ritmo, pues se encontraba sin equipo.

"Nos agarramos a la épica para hacer algo grande porque no hay un equipo de Segunda que haya eliminado al Real Madrid y Barcelona en la misma temporada", analizó el entrenador en rueda de prensa.

La alineación más probable podría ser la compuesta por Lizoain, Lorenzo, Javi Gómez, Javi Villar, Vallejo, Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo, Puertas y Jefté.