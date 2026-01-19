Sorteo de cuartos de la Copa del Rey, en directo en vídeo hoy: el Albacete sueña ahora con Barça o Atlético

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, la última ronda que se disputará a partido único, se celebra este lunes a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas. Un sorteo prácticamente puro en el que tan solo hay un único condicionante: el Albacete Balompié, único superviviente de Segunda División después de lograr el sorpresón de esta edición del torneo del KO al liquidar al Real Madrid, recibirá en el Carlos Belmonte a uno de los 7 equipos de Primera División que completan el reparto de estos cuartos de final.

En La Mancha sueñan con volver a recibir a un grande en su casa: encabezan sus deseos el FC Barcelona, que acabó con la resistencia del Racing de Santander, líder de Segunda División, gracias a los goles de Ferran Torres y de Lamine Yamal, y el Atlético de Madrid, que se metió en cuartos gracias al gol de falta de Antoine Griezmann en Riazor frente al Deportivo de la Coruña.

Tampoco sería mal recibidos en Albacete sus vecinos del Valencia CF, que está compensando en la Copa del Rey su decepcionante desempeño en la Liga. Los ches se han plantado en cuartos después de imponerse 0-2 en Burgos con goles del canterano Iranzo y del retornado Sadiq.

Los que quieren regresar a una final de Copa del Rey después de su victoria en 2022 son los andaluces del Real Betis Balompié. El conjunto verdiblanco sudó en exceso ante un combativo Elche que se adelantó en el marcador. Finalmente, un doblete del Chimy Ávila rescató al Betis para clasificarlo a los cuartos de final.

Otro de los alicientes del sorteo es la posibilidad de que haya un derbi vasco. Athletic Club, Real Sociedad y Alavés, los 3 conjuntos de Primera División, quieren volver a alcanzar una final que todos ellos ya han disputado en la última década. Los leones sufrieron en octavos para imponerse a la Cultural Leonesa. La Real Sociedad superó en penaltis al Osasuna y el Alavés fue el único que se impuso en el tiempo reglamentario a su rival, el Rayo Vallecano.

Disputar la final de Copa del Rey otorga directamente un puesto en la Supercopa de España. Además, el campeón del torneo obtiene un billete para disputar la Europa League de la próxima temporada. Si se tratara de un equipo que disputa Champions League, esta plaza europea se añadiría a las que se otorgan mediante la Liga.