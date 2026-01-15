Racing de Santander - Barcelona, en directo hoy el partido de octavos de final de la Copa del Rey 2026

Santander vuelve a vestirse de gala tras muchos años lejos de la gran escena y el glamour. El Racing se cita con el FC Barcelona tras vencer en la ronda anterior a un 'equipo Champions' como es el Villarreal gracias a un doblete de Arana.

Racing - Barcelona, en directo

La previa

El club cántabro, muy bien posicionado en su objetivo de ascender a Primera División, ha usado esta competición como un lugar para dar minutos a los menos habituales, aunque contará con varias novedades y bajas respecto al último once que presentó en la competición del K.O. Antes de su duelo de octavos de final ante el Barcelona, el Racing también ha conseguido superar a Ponferradina y SD Logroñés.

Por su parte, el Barça busca su camino hacia su segunda Copa del Rey consecutiva tras su victoria en Guadalajara por 0-2 con los goles de Christensen y Rashford. Gracias a su 'privilegio' como equipo que ha jugado esta Supercopa, el conjunto blaugrana se sitúa en octavos de final habiendo disputado tan solo un partido y podría entrar en cuartos sin haberse enfrentado a un equipo de la máxima categoría.

El cuadro culé llega pletórico, inmerso en una racha de diez victorias consecutivas. La última, ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, dio al conjunto dirigido por Hansi Flick el primer título de la temporada.

Los azulgranas revalidaron el título venciendo a los blancos por 3-2 en un partido muy igualado que se decidió en el tramo final con un gol de Raphinha. Precisamente el brasileño fue el gran artífice de la victoria azulgrana en el primer torneo del año, anotando sendos dobletes en la semifinal ante el Athletic Club y en la final ante el eterno rival.

El último Racing-Barcelona que se vivió en los Campos de Sport de El Sardinero data de 2012, última temporada de los cántabros en primera división. El partido concluyó con 0-2 gracias a un doblete de Messi en la jornada 27.