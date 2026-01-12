Raphinha, el eterno infravalorado que volvió a resolver un clásico

"Yo no hablo de Balón de Oro". Esa fue la contundente respuesta de Raphinha a un periodista tras ser cuestionado por el galardón tras el partido ante el Athletic Club, encuentro en el que anotó dos goles y repartió una asistencia.

Quizás él no, pero los demás deberíamos hablar más de cómo un jugador de la magnitud de Raphinha fue quinto en el premio y no formó parte del once ideal del año la FIFA tras la fantástica temporada que realizó.

Lejos de batallas mediáticas, el brasileño sigue a lo suyo. Su actuación ante el Real Madrid, en la que marcó dos goles, decantó la final de la Supercopa de España y volvió a dejar claro que el atacante es uno de los mejores jugadores del mundo, aunque no siempre los focos le apunten a él.

Raphinha rompe y decide la final con una actuación memorable Raphinha fue el gran nombre de la final. El brasileño estuvo muy participativo desde el inicio, activo en la presión e incisivo en ataque. Su actuación desatascó un partido que al Barça se le estaba atragantando ante un Real Madrid replegado. El extremo avisó en el minuto 35 fallando un mano a mano ante Thibaut Courtois. Una perdona, dos no. Un minuto después, Raphinha batió al guardameta belga con un disparo cruzado marca de la casa. El brasileño, intenso y metido en el choque como pocos, siguió insistiendo hasta volver a ser decisivo. En el minuto 73 y con 2-2 en el marcador, se alió con la fortuna para anotar el gol de la victoria con un disparo que golpeó en Asencio antes de entrar en la portería blanca. Sus números ante el Real Madrid en los últimos encuentros asustan: el '11' ha marcado siete goles en los últimos cinco encuentros que ha disputado ante el eterno rival. Marcó un gol en el Bernabéu en el Clásico liguero de 2024 y ha firmado tres dobletes en este periodo: uno en la final de la Supercopa 2025, otro en el partido de la Liga disputado en Montjuic y el último este domingo en la final de la Supercopa 2026. En las últimas dos temporadas, solo se quedó sin marcar en un clásico: el de la final de Copa. Un vendaval azulgrana arrasa al Madrid y el Barça se corona campeón de la Supercopa DAVID COLLAZOS Su actuación en la final no se quedó en sus dos goles. Como suele ser habitual, Raphinha fue el más activo en la presión del Barça y además dejó una acción defensiva para enmarcar. En la jugada del 2-2, salvó un balón en la línea de gol tras un cabezazo de Huijsen. La jugada quedó en anécdota porque acabó en gol, pero su acción defensiva fue brillante. Su exhibición le valió, por segundo año consecutivo, el premio al 'MVP' de la final. El brasileño anotó cuatro goles y repartió una asistencia en los dos partidos que engloba el torneo. Una barbaridad.

"Flick fue la persona que lo cambió todo" Dice el refrán que "de bien nacido es ser agradecido" y Raphinha tiene mucho que agradecerle a Hansi Flick. Su llegada en verano de 2024 cambió por completo la carrera del brasileño, que pasó de ser un buen jugador a uno de los mejores del mundo. Y él es consciente. En la rueda de prensa posterior a la final, el exfutbolista del Leeds afirmó que Flick "fue la persona que le cambió todo". "Yo me iba del club, tenía un pie fuera. Llegó y habló conmigo de que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Esto es lo que un jugador necesita. Me dio la confianza que necesitaba en ese momento", declaró.



El técnico también le debe a Raphinha parte de su éxito como entrenador azulgrana. El atacante es una de las piezas clave del esquema culé y a Flick no le cuesta reconocerlo. "Su mentalidad es increíble. Su dinámica influye en todo el equipo. En el campo tiene mucha intensidad y necesitamos eso", aseguró.