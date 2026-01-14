Albacete - Real Madrid, en directo en vídeo el partido de la Copa del Rey

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre el Albacete Balompié y el Real Madrid de octavos de final la Copa del Rey, que se disputa en el Estadio Carlos Belmonte este miércoles. Te lo ofrecemos en La 1 y RTVE Play, a partir de las 21:00 horas.

El Albacete sale con: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Daniel; Meléndez, Pacheco, Javi Villar, Capi, Lazo y Escriche.

El Madrid sale de inicio con: Lunin; Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Valverde, Cestero, Güler; Mastantuono, Vinicius y Gonzalo.

El entrenador del conjunto albaceteño, Alberto González, manifestó días atrás su "alegría" por enfrentarse al Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey y añadió que tanto su cuerpo técnico y sus jugadores "soñamos con pasar la eliminatoria" y recordó que "todos, de la mano, podemos hacer que pasen cosas históricas". "Será un partido ilusionante para poder medirnos y poder demostrar que el fútbol es tan grande que permite que equipos con muchos menos recursos puedan plantarle cara a otros con más posibilidades", añadió. González es consciente de que el Madrid es claro favorito, pero se aferra a la ilusión del público local. También es consciente de que el Albacete tiene una complicada papeleta en la clasificación de Segunda, donde está en la mitad baja de la tabla, cercano a los puestos de descenso. Será un partido ilusionante también para el central Jesús Vallejo, que tuvo que salir del Madrid sin haber podido gozar de continuidad y la confianza de los entrenadores con los que coincidió, teniendo que salir cedido en varias ocasiones, hasta recalar en el club manchego y convertirse en el héroe de la tanda de penaltis contra el Celta de Vigo. Pero no podrá jugar por lesión.

El Albacete se ha plantado en octavos de la Copa eliminando al San Fernando 0-3 en primera ronda, le siguió el Leganés (1-2) en la segunda y en la anterior ronda eliminaron al Celta en los penaltis tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario. El Madrid ha jugado menos eliminatorias al estar exentos por la disputa de la Supercopa de España, de la que han salido escaldados tras la derrota en la final frente al Barcelona (3-2) y el efecto dominó que ha provocado con el cese de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa al banquillo del primer equipo desde el filial. Los blancos debutaron contra el Talavera y superaron su estreno en Copa con más apuros de los previstos, ganando por 2-3 gracias a un doblete de Kylian Mbappé y con una parada de Lunin en el último minuto que ayudó a evitar la prórroga. Ese partido también incidió en las críticas hacia Alonso por la mala imagen del equipo. El delantero francés no repetirá en este encuentro, puesto que es una de las bajas que han obligado a Arbeloa a tirar de la cantera y llamar hasta a cinco jugadores del filial. A las ya sabidas, se unen para este partido las bajas de los delanteros Mbappé y Rodrygo Goes, el portero Thibaut Courtois y los centrocampistas Jude Bellingham y Aurelien Tchouameni, y el defensa Álvaro Carreras.