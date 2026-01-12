Xabi Alonso: el fin a medio año en el banquillo del Madrid con muchas dificultades y poca confianza

El banquillo del Real Madrid quema y Xabi Alonso ha aguantado como entrenador poco más de seis meses en los que ha tenido que enfrentarse a una dificultad tras otra.

Alonso llegó a la casa blanca en junio en medio de enormes expectativas tras su reconocida labor en el Bayer Leverkusen. Pero lo hizo también con un tremendo desafío por delante, al reemplazar en el cargo a Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia madridista. El italiano, pero también la plantilla, dieron la temporada pasada muchos síntomas de fin de ciclo.

Sin apenas entrenamientos, Xabi Alonso dirigió al equipo en el Mundial de clubes, donde cayó con contundencia en semifinales ante el flamante campeón de la Champions, el PSG. Esa competición, después de una temporada larguísima, no fue el mejor campo de pruebas para el juego presionante que pretendía implantar el técnico tolosarra.

El Madrid de Xabi Alonso, sin un Xabi Alonso El torneo también supuso el adiós de Luka Modric, otra leyenda menos en el equipo y otro agujero irremplazable en el centro del campo. Con pocos refuerzos y una pretemporada mucho más corta de lo habitual, Xabi Alonso afrontó el inicio del curso sin un mediocentro creador, sin alguien con la visión de juego que le caracterizó a él mismo en su etapa como jugador. Así, el Madrid recibió el primer golpe en el derbi liguero en el Metropolitano, donde el Atlético le endosó un 5-2. Pero recuperó la confianza con su victoria en el clásico (2-1) un mes después. Pero el triunfo frente al FC Barcelona lo eclipsó la polémica con el cambio de Vinicius, que protestó airadamente la decisión de Xabi Alonso. Vinicius siembra la discordia con su gran enfado al ser sustituido en el clásico Mario Vallejo Unos días después, el brasileño se disculpó en un comunicado con la afición y sus compañeros, pero no con el entrenador, lo que dejó en cuestión su autoridad. Ese era ya el segundo choque abierto de Alonso con uno de los pesos pesados del vestuario merengue, después de que Fede Valverde expresara su deseo de volver a jugar en el centro del campo en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Kairat, de que se quedara por sorpresa en el banquillo y luego no calentara con normalidad en la banda en Almaty. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de RNE Deportes (@rne_deportes)“ “