Álvaro Arbeloa, un entrenador sin experiencia en la élite forjado en La Fábrica
- El salmantino coge las riendas del equipo de su vida a los 42 años y mucho antes de lo esperado
- Entre sus logros como técnico en categorías inferiores destaca el triplete que consiguió con el Juvenil A en 2023
Que Álvaro Arbeloa terminaría siendo entrenador del Real Madrid entraba dentro de muchas quinielas. Lo que pocos imaginaban es que su ascenso al banquillo del primer equipo iba a llegar tan pronto y de manera tan abrupta.
Diez años después de su marcha del club como jugador y seis después de su entrada como técnico en La Fábrica, el salmantino se enfrenta al mayor desafío de su corta carrera como técnico tras la marcha de Xabi Alonso. El reto es mayúsculo y la incógnita está en saber si está preparado para la empresa a sus 42 años.
Un entrenador forjado en la Fábrica: del Infantil al primer equipo
Álvaro Arbeloa ha desarrollado toda su trayectoria como técnico en la cantera del Real Madrid. Comenzó en el Infantil A, equipo con el que logró el título de Liga en la temporada 2020-2021.
Tras pasar por el Cadete A en el curso 2021-2022, el salmantino cogió las riendas del Juvenil A, conjunto al que entrenó durante tres años y con el que logró sus mayores éxitos hasta la fecha. En la campaña 2022-2023, el equipo de Arbeloa logró el triplete nacional (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones). Además, se proclamó campeón de Liga también en la temporada 2024-2025.
Su progresión como técnico le otorgó el premio de sustituir a Raúl como entrenador del Real Madrid Castilla desde verano de 2025. Su binomio con Xabi Alonso prometía conexión entre el primer equipo y el filial y apuesta por la cantera. Sin embargo, ambas premisas se han apagado seis meses después de su origen.
Un técnico que apuesta por la presión, la posesión y el juego ofensivo
Los equipos de Arbeloa se caracterizan por el gusto por la presión y la posesión, con capacidad para optar por un juego más vertical cuando el partido lo requiere, pero siempre con el objetivo de dominar los partidos y apostar por el fútbol ofensivo.
El técnico opta por un juego valiente y protagonista, con mucha movilidad e intensidad por parte de los futbolistas. Su sello se ha dejado ver en solo unos meses en el Real Madrid Castilla, equipo al que deja en cuarta posición en el grupo I de Primera RFEF, en puestos de play-off de ascenso a Segunda División.
El filial del conjunto blanco ha sido protagonista con balón en la mayoría de sus encuentros; sin embargo, su valentía también le ha hecho recibir goleadas dolorosas esta campaña, como ante el Mérida (3-0), Unionistas (3-0) y la más reciente, este sábado ante el Arenas Club de Getxo (4-1).
Un jugador muy querido por la afición que ejerce como adalid del madridismo
Álvaro Arbeloa es, desde su etapa como futbolista, uno de los símbolos del madridismo. El lateral nunca destacó por su calidad técnica, pero siempre se caracterizó por ser un jugador correcto tácticamente, muy valorado por sus entrenadores y querido por la afición por su entrega dentro del verde.
Fuera del campo, Arbeloa siempre ha sido considerado uno de los adalides del madridismo, dispuesto en cualquier ocasión a salir en defensa del Real Madrid. Fue especialmente protagonista durante la etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid. El defensa fue uno de los 'hombres fuertes' de la plantilla blanca bajo el mando del portugués.
El salmantino pasó siete años en el primer equipo del club de su vida, disputando 238 partidos y ganando ocho títulos con la camiseta blanca entre 2009 y 2016: dos Champions League, una Liga, dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.
Precisamente, Arbeloa llegó al club como jugador el mismo verano que Xabi Alonso. Ahora tiene el reto de sustituir a su excompañero y amigo en el desafío de su vida: dirigir al Real Madrid como primer entrenador.