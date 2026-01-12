Álvaro Arbeloa, un entrenador sin experiencia en la élite forjado en La Fábrica

Que Álvaro Arbeloa terminaría siendo entrenador del Real Madrid entraba dentro de muchas quinielas. Lo que pocos imaginaban es que su ascenso al banquillo del primer equipo iba a llegar tan pronto y de manera tan abrupta.

Diez años después de su marcha del club como jugador y seis después de su entrada como técnico en La Fábrica, el salmantino se enfrenta al mayor desafío de su corta carrera como técnico tras la marcha de Xabi Alonso. El reto es mayúsculo y la incógnita está en saber si está preparado para la empresa a sus 42 años.

Un entrenador forjado en la Fábrica: del Infantil al primer equipo Álvaro Arbeloa ha desarrollado toda su trayectoria como técnico en la cantera del Real Madrid. Comenzó en el Infantil A, equipo con el que logró el título de Liga en la temporada 2020-2021. Tras pasar por el Cadete A en el curso 2021-2022, el salmantino cogió las riendas del Juvenil A, conjunto al que entrenó durante tres años y con el que logró sus mayores éxitos hasta la fecha. En la campaña 2022-2023, el equipo de Arbeloa logró el triplete nacional (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones). Además, se proclamó campeón de Liga también en la temporada 2024-2025. Su progresión como técnico le otorgó el premio de sustituir a Raúl como entrenador del Real Madrid Castilla desde verano de 2025. Su binomio con Xabi Alonso prometía conexión entre el primer equipo y el filial y apuesta por la cantera. Sin embargo, ambas premisas se han apagado seis meses después de su origen.

Un técnico que apuesta por la presión, la posesión y el juego ofensivo Los equipos de Arbeloa se caracterizan por el gusto por la presión y la posesión, con capacidad para optar por un juego más vertical cuando el partido lo requiere, pero siempre con el objetivo de dominar los partidos y apostar por el fútbol ofensivo. El técnico opta por un juego valiente y protagonista, con mucha movilidad e intensidad por parte de los futbolistas. Su sello se ha dejado ver en solo unos meses en el Real Madrid Castilla, equipo al que deja en cuarta posición en el grupo I de Primera RFEF, en puestos de play-off de ascenso a Segunda División. El filial del conjunto blanco ha sido protagonista con balón en la mayoría de sus encuentros; sin embargo, su valentía también le ha hecho recibir goleadas dolorosas esta campaña, como ante el Mérida (3-0), Unionistas (3-0) y la más reciente, este sábado ante el Arenas Club de Getxo (4-1).