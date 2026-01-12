Simeone pide disculpas a Florentino y Vinícius por su actuación en la Supercopa: "No estuvo bien"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha pedido “disculpas” tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el “episodio” en la semifinal de la Supercopa de España, en el que acepta que “no estuvo bien” de su parte.

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, ha explicado durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo.

En un vídeo difundido por ‘Movistar’ durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”.

Simeone ha matizado después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que "eran disculpas, no un perdón", sin hablar más allá de este hecho.

Un comportamiento que Xabi Alonso criticó tras el partido. "Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mí, no todo vale, hay que tener respeto y todo lo que pasa en el campo tiene un límite", valoró entonces el vasco.

El argentino también se ha referido a la final de la Supercopa de España de este domingo. "Estuvieron cerca del empate en el final (el Real Madrid), como se vio. Siempre compiten como estamos acostumbrados a ver y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador que tiene las ideas clarísimas. El equipo va detrás de una idea de juego muy buena y les están dando un resultado en los trofeos que están ganando", ha reconocido