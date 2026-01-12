Simeone pide disculpas a Florentino y Vinícius por su actuación en la Supercopa: "No estuvo bien"
- El entrenador del Atlético de Madrid ha reconocido su error en la rueda de prensa previa al partido de Copa
- "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar", dijo a Vinícius durante el duelo de Supercopa
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha pedido “disculpas” tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el “episodio” en la semifinal de la Supercopa de España, en el que acepta que “no estuvo bien” de su parte.
“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, ha explicado durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo.
En un vídeo difundido por ‘Movistar’ durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”.
Simeone ha matizado después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que "eran disculpas, no un perdón", sin hablar más allá de este hecho.
Un comportamiento que Xabi Alonso criticó tras el partido. "Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mí, no todo vale, hay que tener respeto y todo lo que pasa en el campo tiene un límite", valoró entonces el vasco.
El argentino también se ha referido a la final de la Supercopa de España de este domingo. "Estuvieron cerca del empate en el final (el Real Madrid), como se vio. Siempre compiten como estamos acostumbrados a ver y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador que tiene las ideas clarísimas. El equipo va detrás de una idea de juego muy buena y les están dando un resultado en los trofeos que están ganando", ha reconocido
El Atlético se pone en modo Copa
Preguntado por el formato en el sorteo de la eliminatoria, con los equipos provenientes de la Supercopa enfrentándose a un rival de inferior categoría, el argentino no quiso valorarlo. "No influimos en absolutamente nada de lo que podamos decir, nos dicen de jugar contra quien tenemos que jugar y ahí estamos, intentando hacer lo mejor posible desde el lugar que tenemos para lo que es importante que es nuestro equipo", ha añadido.
Y es que los rojiblancos se miden a un Deportivo "valiente y que tiene un poder de contragolpe importante". "Está compitiendo muy bien más allá de algún resultado que no ha sido favorable en los últimos partidos. Ha eliminado al Mallorca, que sabemos que es un equipo que no te regala nada y compite muy bien. Nos encontraremos con un partido duro, difícil, en un campo muy bonito", señaló.
Para este encuentro, Simeone podrá contar con el uruguayo José María Giménez, que "está trabajando muy bien" y al que necesitan "de la mejor manera, aunque en este momento Marc (Pubill) lo está haciendo muy bien".
"Saben de la competencia que tienen internamente y será mejor para el equipo elevar esa competencia para que cualquiera que pueda hacerlo, cuando le toque, esté en un buen nivel", ha apuntado.
También ha destacado el gran rendimiento de Thiago Almada en los últimos enfrentamientos. "Es un chico que juega muy bien, que tiene características como que se vieron en el final del partido del otro día. Tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir, como asistió ahí a Julián en la última jugada del partido. Está claro de que lo necesitamos de la mejor manera", ha indicado.
En el aspecto personal, Simeone ha asegurado que "siempre" ha sentido responsabilidad en el conjunto rojiblanco.
"Se eleva por el tiempo que tengo aquí en el club, pero no me saca de foco", porque el argentino sabe lo que quiere, "cuál es el objetivo, cuál es el camino", expresó. "Sé para dónde quiero ir y no tengo ninguna duda que no voy a parar hasta que las energías se me acaben", ha finalizado.