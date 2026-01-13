Griezmann enseña el camino a cuartos al Atlético ante un Deportivo muy peleón

El Atlético de Madrid ya puede presumir de tener su billete a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer por la mínima a un Deportivo de La Coruña que se ha mostrado muy peleón hasta el último suspiro de partido. Griezmann ha sido el autor del único tanto que se ha presenciado en Riazor y fue de libre directo en la segunda mitad.

Simeone no se reservó nada ante el quinto clasificado de la Segunda División y uno de los claros aspirantes a lograr el ascenso a final de temporada. El argentino no podía salir a especular, ya que la Copa es uno de los objetivos reales que aún le quedan esta temporada, ya que la Liga se antoja bastante complicada y en Champions está todo aún por decidir.

El Deportivo tampoco dejó nada al azar y quiso plantearle un choque de tú a tú a los rojiblancos, que sufrieron de lo lindo para poder llevarse el gato al agua. En un duelo muy parejo, en el que no hubo muchas ocasiones, pero sí intensidad, fue un viejo rockero francés, Antoine Griezmann, el que puso la guinda al pastel copero.

El 'Principito' aprovecho una falta en el borde del área para sacarse su conejo de la chistera y colar por la escuadra, una auténtica obra de arte en forma de libre directo (0-1,min. 61). Fue el único gol de la noche que pudieron presenciar los asistentes en Riazor.

El Dépor intentó presionar sobre la meta de Juan Musso con más corazón que cabeza, sin generar una gran sensación de peligro. El colegiado le descontó al partido siete minutos, pero no fueron suficientes para que los gallegos pusieran las tablas para forzar una prórroga y seguir creyendo en el milagro.

El Atlético se ha convertido en el primer equipo en meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey.