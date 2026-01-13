En directo, primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa comparece por primera vez como entrenador del Real Madrid este martes, en la previa del partido de octavos de la Copa del Rey que medirá a su nuevo equipo con el Albacete Balompié, conjunto de Segunda División. El partido, que supondrá el estreno del exfutbolista blanco al frente del equipo merengue, podrá verse este miércoles a las 21:00h en La 1 y RTVE Play.

El salmantino coge las riendas del primer equipo blanco tras la destitución de Xabi Alonso, anunciada en la tarde del lunes. El técnico se embarca en la aventura de su vida sin experiencia en la élite. Su carrera como entrenador ha estado completamente ligada al Real Madrid, pasando por varios equipos de la cantera blanca en categorías inferiores desde su ingreso en La Fábrica en 2020.

Su mayor éxito como técnico llegó en la temporada 2022-2023, cuando logró el triplete con el Juvenil A (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones). Su buen hacer le llevó a hacerse cargo del Real Madrid Castilla el verano pasado, tras la marcha de Raúl González Blanco. Arbeloa ha cumplido un buen papel en estos meses al frente del filial blanco, al que deja cuarto en el grupo I de Primera Federación, en posición de play-off de ascenso a Segunda División.

El salmantino afronta ahora un reto mayúsculo: hacer funcionar a un equipo que no ha terminado de carburar con Xabi Alonso, despedido siete meses después de su estreno como técnico blanco en el Mundial de Clubes. Pese a la buena imagen ofrecida por el conjunto merengue, la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España fue el punto final a la efímera trayectoria del tolosarra al frente del Real Madrid.