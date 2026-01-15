El Real Madrid toca fondo, de la decepción de la Supercopa al 'Albacetazo' en la Copa

"Hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de Segunda División. A partir de mañana, hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada". Estas eran las palabras del capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, tras la eliminación estrepitosa del equipo ante el Albacete (3-2), decimoséptimo clasificado de la Liga Hypermotion y a dos puntos de los puestos de descenso.

Una derrota e inesperada eliminación de la Copa del Rey ante un modesto club de Segunda que ha llegado apenas tres días después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2) y dos días después de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Y todo ello con el recuerdo del 'Alcorconazo'.

Arbeloa, encargado de sustituir al tolosarra, ya se ha llevado el primer varapalo en el cargo, y no ha sido uno menor. Tras la derrota, el nuevo técnico asumió públicamente toda la responsabilidad, eximiendo a la plantilla del hundimiento de un barco que lleva temporada y media a la deriva.

"Para ellos yo creo que no es fácil tan solo con un día, con un nuevo entrenador, pues intentar hacer todo lo que les he pedido. Y como he dicho, pues me siento el máximo responsable de esta derrota y para mí, pues lo importante es empezar a trabajar, a recuperarles sanitariamente y también físicamente. Tenemos muchas ganas de ganar y tenemos que recuperar a máximo nivel físico y nada más", se excusaba el míster tras el partido de octavos de final de Copa.

Pero estos tres días más oscuros del Real Madrid en mucho tiempo no han sido casualidad ni fruto de una mala racha. Como exponía Carvajal, han tocado fondo, y eso ocurre cuando la tendencia constante a lo largo de un periodo de tiempo es a la baja y sin freno.

Después de tocar techo en 2024 con la consecución de la Champions y la Liga, el 2025 se prometía como el de la consolidación de un equipo que venía a reforzarse con uno de los mejores jugadores del mundo, Kilian Mbappé. Ancelotti, que recibió el título de mejor entrenador, estaba ante la oportunidad de refrendarse como uno de los mejores de toda la historia, pero sin aparente motivo, el plantel se derrumbó.

03.13 min Arbeloa: "El responsable soy yo"

Un declive que comenzó la pasada campaña El adiós anticipado, por decisión propia, de Tony Kroos y la edad de Modric fueron dos lastres con los que tuvo que lidiar el italiano, además de acoplar a Mbappé en un ataque que ya dominaba Vinícius, el gran héroe de la decimoquinta y fallido 'Balón de Oro' tras la gran campaña de 2024. Los automatismos en el campo empezaron a fallar, la falta de intensidad y, sobre todo, la ausencia de presión tras pérdida de un equipo que basó sus grandes éxitos en la velocidad y un contraataque letal, además de una gran capacidad defensiva y de resiliencia. A pesar de la irregularidad, Ancelotti logró mantener al Madrid con opciones de todo hasta el final de temporada, con el primer varapalo serio tras la eliminación en cuartos de final de la Champios ante el Arsenal, cuando perdió 3-0 en Londres y 1-2 en casa. La imagen de todos quedó muy dañada. Ancelotti se despide del Madrid: "Ahora comienza una nueva aventura, pero mi vínculo con el Real Madrid es eterno" Después de decir adiós a su competición fetiche en el mes de abril, el Madrid siguió pujando por la Copa y la Liga, pero el resurgir del Barcelona de la mano de Flick, que ya lo dejó sin Supercopa en el mes de enero -como ha ocurrido esta misma campaña- , volvió a lastrar las posibilidades de salvar la temporada de Ancelotti, cuyo ciclo quedó cerrado poco antes de finalizar la Liga, junto al de Modric y otros jugadores como Lucas Vázquez, que decían adiós tras un periodo glorioso.