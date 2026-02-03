El mercado laboral destruye 270.782 empleos en el peor mes de enero desde 2012

El mercado de trabajo sigue sufriendo con el fin de la campaña de Navidad. La serie histórica, que arranca a comienzos de siglo, muestra caídas en la afiliación en todos los meses de enero, incluso en plena burbuja inmobiliaria, y este 2026 no ha sido una excepción: se han destruido 270.782 puestos de trabajo de media respecto a diciembre, una cifra superior al del año anterior y la de los ejercicios precedentes. Hay que remontarse a 2012, coincidiendo con la crisis financiera, para encontrar un dato superior.

Tampoco las cifras de parados son optimistas. En enero se han registrado 30.392 personas más en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en su mayoría mujeres.

Pese a ello, y gracias al tirón de 2025, la afiliación media continúa por encima de los 21,5 millones de trabajadores, el nivel más elevado para este mes desde que hay registros. Y el número de desempleados se mantiene por debajo de los 2,5 millones, la cifra más baja para este mes de los últimos 18 años.

La estacionalidad sigue haciendo mella en el mercado de trabajo español y los peores datos se concentran en sectores como la hostelería y el comercio. No obstante, si atendemos a las cifras desestacionalizadas, esto es, eliminando los efectos de calendario, la afiliación ha subido en 17.311 personas respecto a diciembre, hasta un total de 21.885.039, alcanzando un máximo histórico. En lo que respecta al paro, ha bajado en 25.402 personas.

"Tenemos que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado, y vemos que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido. Somos la economía que más crece en nuestro entorno y un motor de creación de empleo en Europa”, ha indicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de que el PIB cerrase diciembre de 2025 con un avance del 2,8%.

La mayor destrucción de empleo en enero desde 2012 Los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social reflejan una caída del empleo del 1,24%, en línea con el comportamiento "negativo" del mercado laboral para este mes y que ha sido "especialmente adverso" durante este ejercicio "por la climatología", han destacado desde el departamento que dirige Elma Saiz. Es, de hecho, la mayor destrucción de empleo desde 2012, cuando el número de afiliados bajó en 271.654 personas de media. Eso sí, la pérdida de afiliación más acusada se registró en 2009, cuando la crisis financiera se llevó por delante casi 350.000 empleos. Pese a ello, el total de afiliados sigue sumando récords y ha cerrado el primer mes del año con un total de 21.573.632 inscritos a la Seguridad Social, la cifra más alta en la serie histórica para este mes. Son 477.818 más que hace un año (+2,3%). La destrucción de empleo se ha vuelto a cebar con las mujeres: hay 141.514 afiliadas menos que el mes anterior, aunque el total sigue por encima de los 10 millones (10.352.780). En el caso de los hombres, el primer mes del año ha cerrado con 129.267 afiliados menos, dejando el total en 11.491.634.