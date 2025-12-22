Oferta de empleo público: El Gobierno central convoca 17.986 plazas de oposición para la Administración General del Estado

El Gobierno ha convocado 17.986 plazas de ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado en la modalidad de turno libre y promoción interna, según ha informado este lunes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de una nota de prensa.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado las convocatorias, este lunes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como parte de su hoja de ruta orientada a promover, señala, un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo" y atraer el talento "mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Estos cuerpos y escalas son los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).