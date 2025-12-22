Oferta de empleo público: El Gobierno central convoca 17.986 plazas de oposición para la Administración General del Estado
- Las personas interesadas disponen de 20 días hábiles, desde este lunes, para presentar su solicitud.
- Es necesario rellenar y presentar electrónicamente el documento de admisión.
El Gobierno ha convocado 17.986 plazas de ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado en la modalidad de turno libre y promoción interna, según ha informado este lunes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de una nota de prensa.
La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado las convocatorias, este lunes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como parte de su hoja de ruta orientada a promover, señala, un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo" y atraer el talento "mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Estos cuerpos y escalas son los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).
Estas son las plazas ofertadas
El ministerio de Función Pública ha señalado en qué puestos se sitúan los ofertados que se reparten de esta forma:
- Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna.
- Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.
- Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna.
- En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna.
- Para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.
En este link puede encontrar el acceso para inscribirse. La convocatoria, así como los actos que se deriven de su ejecución, se publicarán en la sede electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública, así como en el llamado Punto de Acceso General.
Para presentarse a las plazas ofertadas es condición indispensable lo siguiente: En el subgrupo C2 es necesario haber completado la educación secundaria; para el subgrupo C1 se requerirá el título de bachiller o técnico; y para el subgrupo A2 se exigirá el título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado.