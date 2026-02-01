Hora y dónde ver gratis en TV el Albacete - FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey

Albacete Balompié - FC Barcelona, partido de cuartos de final de Copa del Rey, se disputa el martes 3 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte. El primer clasificado de la Liga española se enfrenta a un equipo de media tabla de la segunda división, pero con la advertencia de la eliminación al Real Madrid, que servirá de acicate para los de Hansi Flick.

El Albacete ha llegado a cuartos de final tras eliminar a la UD San Fernando (Tercera RFEF) por 0-3, al Leganés (Segunda) por 1-2, al Celta de Vigo (Primera) en los penaltis (3-0) tras el 2-2 al final de la prórroga y al Real Madrid (Primera) en un partido que ya es historia de esta competición por 3-2. El FC Barcelona ha dejado en el camino al Guadalajara (Primera RFEF) y al Racing de Santander (Segunda) en ambos casos por 2-0.

El 'queso mecánico' sueña con dar otra sorpresa y plantarse entre los cuatro mejores de la competición, algo que no logra desde la temporada 94-95, cuando eliminó al Atlético de Madrid en cuartos y perdió en semifinales contra el Valencia. Sigue siendo su mejor actuación histórica. El FC Barcelona es el rey de la Copa, con 32 títulos, el último la temporada pasada al vencer en la final al Real Madrid por 3-2 en la prórroga.

Los mejores de la temporada de los manchegos están siendo Agus Medina, el capitán, jugador con más minutos y seis goles, y Antonio Puertas, el ex del Granada lleva uno más, siete. Sin olvidar a Jefté, que solo lleva cuatro goles, pero dos de ellos sirvieron para dejar en la cuneta al Real Madrid. La temporada del Barça está siendo muy coral: Ferran Torres lleva once goles; Lewandowski, nueve; Lamine Yamal y Rapinha, ocho y Dani Olmo, seis. El máximo asistente es Marcus Rashford con siete, por encima de Pedri, que lleva cinco.