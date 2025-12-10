Mueren al menos 22 personas en el derrumbe de dos edificios de viviendas en la ciudad marroquí de Fez

Al menos 22 personas han muerto, entre ellas mujeres y niños, y otras 16 han resultado heridas en el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, Marruecos.

El derrumbe se ha producido en la noche del martes a las 23.20 horas en el barrio Al-Massira, en la zona Bensouda, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se han derrumbado, según informan las autoridades locales y recoge Efe. En los dos edificios vivían en total ocho familias.

El primer edificio estaba desocupado, mientras que en el segundo tenía lugar una fiesta de aqiqah, el ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé.

Bomberos y personal de emergencias trasladan el cuerpo de una víctima del derrumbe en Fez, Marruecos. Ahmed ALAOUI MRANI / AFP

"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", han añadido las mismas las fuentes.

La Policía Judicial ha abierto una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas del siniestro.