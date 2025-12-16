Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Noticias

El plan de vivienda de Bruselas: regular los alquileres cortos y ampliar la oferta con construcción y menos burocracia

  • La Comisión Europea anima a los países a limitar las "prácticas especulativas"
El plan de vivienda de Bruselas: regular los alquileres cortos y ampliar la oferta con construcción y menos burocracia
Bloque de viviendas en Berlín, en una imagen de archivo GETTY
RTVE.es

El Plan Europeo de Vivienda Asequible, que ha presentado este martes la Comisión, apuesta por aumentar la oferta a través de construcciones, rehabilitaciones y la simplificación de sus procesos, así como por regular los alquileres de corta duración en zonas tensionadas. Esta iniciativa, que aún no precisa las medidas ni los recursos, anima a los países de la Unión a limitar las "prácticas especulativas" y señala la necesidad de mejorar las estadísticas de mercado para comprender sus patrones y el comportamiento de los precios.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen cree que faltan unas 650.000 viviendas al año para alcanzar a la demanda, lo que calculan que costará unos 150.000 millones de euros anuales, según una nota de prensa. Para ello, se recurriría a la construcción —con métodos más modernos y procesos digitales para mejorar la productividad— pero también a la "reconversión" de otros edificios y la "renovación" para crear hogares "más sostenibles y de mayor calidad".

Según han informado este martes, se aspira también a reducir la carga administrativa del sector. A nivel de la Unión Europea, se revisarán las normas de ayudas estatales para facilitar que los países financien viviendas asequibles y sociales, al tiempo que se colaborará con los gobiernos y ayuntamientos para "simplificar las normas y los procedimientos que restringen la oferta de vivienda, con especial atención a la planificación y la concesión de permiso".

Respecto al presupuesto, Bruselas ha subrayado que ya se han movilizado 43.000 millones de euros en inversiones en vivienda y se ha comprometido a continuar aportando recursos en las próximas cuentas a largo plazo, sin precisar una cifra. Asimismo, se está desarrollando una "Plataforma de Inversión Paneuropea" con el Banco Europeo de Inversiones y entidades nacionales, regionales e internacionales.

Finalmente, la Comisión explicita que es fundamental un "impulso político" ante el problema y, en ese ámbito, se han anunciado dos iniciativas: una Alianza Europea por la Vivienda, que integre a administraciones, instituciones, agentes del sector y sociedad civil para ejecutar el plan, y una Cumbre Europea de Vivienda en 2026.

"Al abordar de forma integral las causas subyacentes de la crisis, este Plan beneficiará especialmente a los colectivos más afectados: jóvenes, estudiantes, trabajadores esenciales, personas con bajos ingresos y otros grupos desfavorecidos", afirma la nota de prensa, que promete también inversiones en viviendas de estudiantes, vivienda social y soluciones para personas sin hogar.

Es noticia: