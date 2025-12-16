El plan de vivienda de Bruselas: regular los alquileres cortos y ampliar la oferta con construcción y menos burocracia

El Plan Europeo de Vivienda Asequible, que ha presentado este martes la Comisión, apuesta por aumentar la oferta a través de construcciones, rehabilitaciones y la simplificación de sus procesos, así como por regular los alquileres de corta duración en zonas tensionadas. Esta iniciativa, que aún no precisa las medidas ni los recursos, anima a los países de la Unión a limitar las "prácticas especulativas" y señala la necesidad de mejorar las estadísticas de mercado para comprender sus patrones y el comportamiento de los precios.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen cree que faltan unas 650.000 viviendas al año para alcanzar a la demanda, lo que calculan que costará unos 150.000 millones de euros anuales, según una nota de prensa. Para ello, se recurriría a la construcción —con métodos más modernos y procesos digitales para mejorar la productividad— pero también a la "reconversión" de otros edificios y la "renovación" para crear hogares "más sostenibles y de mayor calidad".

Según han informado este martes, se aspira también a reducir la carga administrativa del sector. A nivel de la Unión Europea, se revisarán las normas de ayudas estatales para facilitar que los países financien viviendas asequibles y sociales, al tiempo que se colaborará con los gobiernos y ayuntamientos para "simplificar las normas y los procedimientos que restringen la oferta de vivienda, con especial atención a la planificación y la concesión de permiso".

Respecto al presupuesto, Bruselas ha subrayado que ya se han movilizado 43.000 millones de euros en inversiones en vivienda y se ha comprometido a continuar aportando recursos en las próximas cuentas a largo plazo, sin precisar una cifra. Asimismo, se está desarrollando una "Plataforma de Inversión Paneuropea" con el Banco Europeo de Inversiones y entidades nacionales, regionales e internacionales.

Finalmente, la Comisión explicita que es fundamental un "impulso político" ante el problema y, en ese ámbito, se han anunciado dos iniciativas: una Alianza Europea por la Vivienda, que integre a administraciones, instituciones, agentes del sector y sociedad civil para ejecutar el plan, y una Cumbre Europea de Vivienda en 2026.

"Al abordar de forma integral las causas subyacentes de la crisis, este Plan beneficiará especialmente a los colectivos más afectados: jóvenes, estudiantes, trabajadores esenciales, personas con bajos ingresos y otros grupos desfavorecidos", afirma la nota de prensa, que promete también inversiones en viviendas de estudiantes, vivienda social y soluciones para personas sin hogar.