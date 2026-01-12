Feijóo propone dar más financiación a las comunidades que construyan más viviendas: "Hay que acabar con este drama"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha propuesto "corregir drásticamente" las políticas que el Gobierno ha hecho en materia de vivienda "y las que ha dejado de hacer" y, para ello apuesta por vincular la financiación autonómica a la cantidad de viviendas disponibles en cada comunidad. De esta forma, su apuesta es dotar de una mayor financiación y, por tanto, una mayor capacidad de gasto, a las comunidades y ayuntamientos que construyan y pongan a disposición más cantidad de viviendas.

Feijóo ha hecho esta propuesta, entre un total de 15 medidas, tras reunir a su comité de dirección en Barcelona, donde ha fijado la vivienda como su "desafío prioritario" en caso de llegar al Gobierno.

Precisamente, su anuncio llega el mismo día que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler y límites al alquiler temporal y por habitaciones. Lo ha hecho en el marco de la Operación Campamento en Madrid para la construcción de 10.700 viviendas en terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa.

El líder 'popular' ha cargado precisamente contra Sánchez por haber "sacado pecho" de una operación inmobiliaria en Madrid "que lleva 40 años gestándose": "Evidentemente, hace falta algo más".

Además, la propuesta de Feijóo llega tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con ERC para un nuevo modelo de financiación autonómica, un acuerdo que, a su juicio, es "inaceptable" porque implica que Sánchez ha "rehabilitado" al líder de esta formación, Oriol Junqueras, "como ministro de Hacienda en la sombra".

"Sánchez condiciona la financiación a su bienestar en Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas de los ayuntamientos y del conjunto de comunidades autónomas", ha defendido Feijóo, quien ha subrayado que "nada necesitan más los españoles que poner fin al drama" que se ha convertido ya en el primer problema para la ciudadanía.

De esta forma, ha prometido "incentivar al máximo" a todas las administraciones para que agilicen los trámites y pongan el suelo a disposición de la vivienda.

El planteamiento del líder 'popular' se enmarca dentro de un 'Plan Integral de Vivienda' para recuperar a las clases medias y que los jóvenes "puedan tener una puerta de entrada a su proyecto de vida". Así, poner la vista en la próxima legislatura, con la previsión de que sea presidente del Gobierno, para hacer frente al "déficit del millón de viviendas que necesitan los españoles".