Feijóo propone dar más financiación a las comunidades que construyan más viviendas: "Hay que acabar con este drama"
- Plantea 15 medidas en vivienda, entre las que está bajar el IVA a los jóvenes y una ley antiocupación
- Se propone "corregir drásticamente" las políticas que el Gobierno ha hecho y "dejado de hacer" en esta materia
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha propuesto "corregir drásticamente" las políticas que el Gobierno ha hecho en materia de vivienda "y las que ha dejado de hacer" y, para ello apuesta por vincular la financiación autonómica a la cantidad de viviendas disponibles en cada comunidad. De esta forma, su apuesta es dotar de una mayor financiación y, por tanto, una mayor capacidad de gasto, a las comunidades y ayuntamientos que construyan y pongan a disposición más cantidad de viviendas.
Feijóo ha hecho esta propuesta, entre un total de 15 medidas, tras reunir a su comité de dirección en Barcelona, donde ha fijado la vivienda como su "desafío prioritario" en caso de llegar al Gobierno.
Precisamente, su anuncio llega el mismo día que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler y límites al alquiler temporal y por habitaciones. Lo ha hecho en el marco de la Operación Campamento en Madrid para la construcción de 10.700 viviendas en terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa.
El líder 'popular' ha cargado precisamente contra Sánchez por haber "sacado pecho" de una operación inmobiliaria en Madrid "que lleva 40 años gestándose": "Evidentemente, hace falta algo más".
Además, la propuesta de Feijóo llega tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con ERC para un nuevo modelo de financiación autonómica, un acuerdo que, a su juicio, es "inaceptable" porque implica que Sánchez ha "rehabilitado" al líder de esta formación, Oriol Junqueras, "como ministro de Hacienda en la sombra".
"Sánchez condiciona la financiación a su bienestar en Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas de los ayuntamientos y del conjunto de comunidades autónomas", ha defendido Feijóo, quien ha subrayado que "nada necesitan más los españoles que poner fin al drama" que se ha convertido ya en el primer problema para la ciudadanía.
De esta forma, ha prometido "incentivar al máximo" a todas las administraciones para que agilicen los trámites y pongan el suelo a disposición de la vivienda.
El planteamiento del líder 'popular' se enmarca dentro de un 'Plan Integral de Vivienda' para recuperar a las clases medias y que los jóvenes "puedan tener una puerta de entrada a su proyecto de vida". Así, poner la vista en la próxima legislatura, con la previsión de que sea presidente del Gobierno, para hacer frente al "déficit del millón de viviendas que necesitan los españoles".
15 medidas: de la bajada del IVA a los jóvenes a una ley antiocupación
Entre sus medidas, Feijóo ha reiterado algunas que ha dado a conocer en el pasado, como la bajada del IVA del 10% al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva, o una ley antiocupación para desalojar a los okupas en 24 horas y proteger la propiedad privada.
El PP propone también reducir las trabas burocráticas para la construcción de la vivienda, aplicando el silencio administrativo positivo, así como una movilización más ágil de todo el suelo disponible. "Todo el suelo disponible público que tengan las administraciones queremos dedicarlo al alquiler de vivienda con un precio un 30% por debajo de la media de mercado", ha aseverado Feijóo, que también ha abogado por mayor flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana.
Asimismo, plantea un Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a cuatro años el tiempo de construcción, fomentar la colaboración público-privada y la aprobación de una Ley de Suelo que dé "seguridad real" a los planes urbanísticos.
Respecto a las comunidades autónomas, pide dar más financiación y "no amenazas", como a su juicio hace el Ejecutivo, y plantea a su vez habilitar el uso de remanentes de los Ayuntamientos para política de vivienda. Por otra parte, propone dar un impulso a la innovación para reducir tiempos ante la escasez de mano de obra y un plan formativo y de empleo específico en materia de la vivienda.
Por último, entre sus medidas están una bonificación en el IRPF a los jóvenes, una Hucha Hogar Joven y el apoyo a las familias vulnerables y dar seguridad a los propietarios, "no a quienes delinquen".
“"Esto no va de izquierdas y derechas, va de que España no tenga una generación perdida"“
"El próximo gobierno tendrá la vivienda como desafío prioritario", ha subrayado Feijóo, que se ha conminado a "poner fin a la precariedad vital" y a convertir la vivienda en "un asunto de Estado". "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas, ni de un lado del muro contra el otro, va de que España no tenga una generación perdida".