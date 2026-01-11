Feijóo se compromete a reformar la figura del suplicatorio si gobierna para que no se pueda "amnistiar el sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a reformar la figura legal del suplicatorio si llega a gobernar para que no implique el sobreseimiento o archivo de una causa judicial en caso de ser denegado por las Cortes Generales y así ningún político pueda "librarse de la justicia" ni "asegurarse la impunidad".

"Haremos todo lo que haya que hacer para que se cumpla un compromiso, que la historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco", ha aseverado el presidente de los ‘populares’ en la clausura de la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado este fin de semana en A Coruña, ante unas 4.000 reunidas en el Palexco (según fuentes del partido).

Actualmente, para que el Tribunal Supremo pueda imputar a un diputado o senador (que tienen la condición de aforados), es necesario que el Congreso o el Senado apruebe un suplicatorio. De no hacerlo, la justicia no está autorizada a enjuiciarle. Para los 'populares', esto quiere decir "que el poder político tiene la potestad de librar a un aforado del Poder Judicial".

Con esta reforma, el Congreso y el Senado podrían rechazar conceder el suplicatorio al Tribunal Supremo, pero ello no implicaría el archivo de la causa judicial.

El PP cree que esta reforma no había sido necesaria antes de Sánchez. Feijóo ha aseverado que "nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer" en sus siete años de Gobierno, y ha añadido que las leyes "no estaban preparadas para un presidente que no cumple la ley", ni siquiera la Constitución. "Voy a garantizar que nadie pueda volver a hacerlo", ha prometido.

El PP teme que Sánchez frene causas en el Congreso Fuentes de su partido inciden en que, con un presidente del Gobierno "abonado en la teoría del lawfare" (o guerra judicial contra políticos), podría darse el caso de que Sánchez "convenciera a sus socios de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él" o contra otros dirigentes socialistas. Y si se negara dicho suplicatorio, la causa quedaría archivada "para siempre". "En este país se ha cambiado el poder por impunidad. Tú me haces presidente y yo te borro tus delitos", ha aseverado, en referencia a la ley de amnistía a los líderes del ‘procés’, pactada entre el PSOE y el independentismo para la investidura de Sánchez tras las elecciones generales de 2023. Además, se ha referido a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, que sigue siendo diputado pese a estar en prisión preventiva "en ejercicio de sus facultades". Feijóo ha recalcado que su "primer compromiso" si llega a la Moncloa es la regeneración democrática, sin "medias tintas" ni "meros retoques cosméticos". "Todo se investigará y todo se sabrá", ha asegurado, en referencia al gobierno de Pedro Sánchez. Se investigará, ha proseguido, "hasta el último céntimo" que ha gastado el Ejecutivo. "Y la limpieza será completa, no por revancha, sino por justicia e higiene democrática".