Feijóo reunirá a sus barones el 18 de enero en Zaragoza para hablar sobre financiación autonómica
- El líder del PP lo ha anunciado durante su intervención a puerta cerrada en la interparlamentaria que se celebra en A Coruña
- Los consejeros del PP pedirán a Montero que explique los conceptos del nuevo modelo de financiación autonómica
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este sábado a todos los barones de su partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Zaragoza para hacer frente al "agravio" que representa el modelo de financiación acordado esta semana por el Gobierno y ERC.
El encuentro, que se llevará a cabo pocos días antes del inicio de la campaña para las elecciones aragonesas del 8 de febrero, ha sido anunciado por Feijóo durante su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se está celebrando este fin de semana en A Coruña.
Según han informado a TVE fuentes del PP, Feijóo ha asegurado a los suyos que "no puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles".
Feijóo también ha dicho que es el momento de diseñar la España de después de Sánchez. "Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha señalado, según las fuentes. "Y lo vamos a hacer. Vamos a pensar esa España, a diseñarla, a prepararla, a convencer a la gente de que es la mejor opción y de que cuando lleguemos al Gobierno vamos a cumplir todos y cada uno de nuestros compromisos".
Por último, el líder del PP ha exigido una oposición "sin descanso, sin cuartel y sin pasar una", pero, también, ser la alternativa "que no deje ni un problema de los españoles por ser atendido".
"Una patada a la unidad de España"
En este encuentro, el PP también ha adelantado que sus consejeros pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ofrezca el detalle de la métrica y los conceptos que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica, anunciado el pasado jueves tras un encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
El nuevo modelo de financiación autonómica incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.
Los 'populares' consideran que esa propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez es un "mal modelo" porque supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad". El PP presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa.
"Un sistema justo, solidario, bueno para todo el país. Ya está bien de que el rumbo de España lo decidan Junqueras, Otegi y un puñado de corruptos", ha avanzado este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña.