Feijóo reunirá a sus barones el 18 de enero en Zaragoza para hablar sobre financiación autonómica

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este sábado a todos los barones de su partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Zaragoza para hacer frente al "agravio" que representa el modelo de financiación acordado esta semana por el Gobierno y ERC.

El encuentro, que se llevará a cabo pocos días antes del inicio de la campaña para las elecciones aragonesas del 8 de febrero, ha sido anunciado por Feijóo durante su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se está celebrando este fin de semana en A Coruña.

Según han informado a TVE fuentes del PP, Feijóo ha asegurado a los suyos que "no puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles".

Feijóo también ha dicho que es el momento de diseñar la España de después de Sánchez. "Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha señalado, según las fuentes. "Y lo vamos a hacer. Vamos a pensar esa España, a diseñarla, a prepararla, a convencer a la gente de que es la mejor opción y de que cuando lleguemos al Gobierno vamos a cumplir todos y cada uno de nuestros compromisos".

Por último, el líder del PP ha exigido una oposición "sin descanso, sin cuartel y sin pasar una", pero, también, ser la alternativa "que no deje ni un problema de los españoles por ser atendido".

11.48 min ¿Cuáles son las claves del nuevo modelo de financiación autonómica?