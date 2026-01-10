El PP citará a Salazar para que comparezca en la comisión Koldo del Senado antes de las elecciones de Aragón

El Partido Popular citará al exdirigente del PSOE y exasesor de Moncloa Paco Salazar a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado antes de las elecciones de Aragón que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Fuentes del PP han informado de que la comparecencia tendrá lugar antes de que los aragoneses acudan a las urnas en unos comicios en los que el presidente aragonés, Jorge Azcón, optará a la reelección, con la exministra Pilar Alegría como candidata socialista.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado, durante su intervención en la apertura de la XXVIII Interparlamentaria del PP, que se celebra este fin de semana en La Coruña, que Salazar representa "el machismo en el Gobierno y en PSOE" y le citarán para que explique "cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez ha convertido" al partido.

Según el secretario general del PP, Salazar es "el quinto pasajero del Peogeot" y está dentro de la "trama" en la que está imputado todo el núcleo duro de Pedro Sánchez por lo que el PP va a obligarle a "rendir cuentas".