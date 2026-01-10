El PP citará a Salazar para que comparezca en la comisión Koldo del Senado antes de las elecciones de Aragón
- Tellado asegura que el exasesor de Moncloa representa "el machismo en el Gobierno y en PSOE"
- El PP también pedirá la comparecencia de Zapatero en el Senado por sus "tratos" con Maduro
El Partido Popular citará al exdirigente del PSOE y exasesor de Moncloa Paco Salazar a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado antes de las elecciones de Aragón que se celebrarán el próximo 8 de febrero.
Fuentes del PP han informado de que la comparecencia tendrá lugar antes de que los aragoneses acudan a las urnas en unos comicios en los que el presidente aragonés, Jorge Azcón, optará a la reelección, con la exministra Pilar Alegría como candidata socialista.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado, durante su intervención en la apertura de la XXVIII Interparlamentaria del PP, que se celebra este fin de semana en La Coruña, que Salazar representa "el machismo en el Gobierno y en PSOE" y le citarán para que explique "cuál fue su papel dentro de la organización criminal en la que Sánchez ha convertido" al partido.
Según el secretario general del PP, Salazar es "el quinto pasajero del Peogeot" y está dentro de la "trama" en la que está imputado todo el núcleo duro de Pedro Sánchez por lo que el PP va a obligarle a "rendir cuentas".
Piden explicaciones a Zapatero por sus "tratos" con Maduro
Tellado también ha afirmado que su partido quiere forzar que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, comparezca en el Senado para explicar "sus chanchullos" y cuánto dinero le han reportado "sus tratos" con el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y "su amistad" con la dictadura.
El dirigente 'popular' ha calificado de "desfachatez" que ahora hagan "creer" que los presos políticos —los cinco españoles liberados esta semana— han sido liberados gracias a Zapatero. "¿Cómo pueden tener tanta cara? Lo único que ha hecho el Partido Socialista en estos años ante la dictadura venezolana ha sido mirar para otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar al conjunto de nuestro país", ha afirmado Tellado.
Aunque no ha detallado la fecha en la que el PP citará al expresidente, Tellado ha explicado que el interrogatorio buscará que detalle sus relaciones con la dictadura chavista y que con ello se ponga fin a la "impunidad" que ha tenido estos años en los que "no se ha dignado a dar una sola explicación de sus chanchullos".
El pasado 18 de diciembre, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, informó que el PP citará a Zapatero a declarar en la comisión del caso Koldo por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea venezolana Plus Ultra investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Tellado ha celebrado además este sábado que la justicia vaya a "hacerle hablar" a Zapatero, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña pidiera a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con Maduro.
Tellado ha dicho que "ya está bien la opacidad" tras años de "mentiras" e "impunidad". "Los españoles tienen derecho a saber si uno de los expresidentes del Gobierno de España ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios", ha insistido.