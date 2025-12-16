Feijóo promete una auditoría de lo "saqueado" por el Gobierno de Sánchez cuando gobierne

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado el lunes que cuando llegue a la presidencia realizará una "auditoría completa" de lo que "ha saqueado" el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Vamos a hacer una auditoría de arriba abajo y sin excepciones, hasta el último rincón y hasta el último euro", ha apuntado en una intervención en la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, que se ha celebrado en el municipio de Alcorcón (Madrid). Pese a que "tengan muchas trituradoras en Moncloa y en los ministerios", ha añadido, se encontrarán "todas las fechorías que han hecho".

Feijóo ha explicado que, puesto que el Gobierno de Sánchez lo ha "ensuciado todo", una vez que llegue a la Moncloa impulsará una "limpieza profunda" de las administraciones públicas para sacar al "sanchismo" de las instituciones de las que "se han apropiado".

"Ni un Ortiz, ni un Tezanos, ni una Leire Díez, ni una sobrina más. Las instituciones son del Estado y no de un partido, ni siquiera del Gobierno", ha proclamado. Feijóo se ha propuesto además otro objetivo, el de "devolver el dinero a la gente" y forzar que los corruptos a que "devuelvan lo robado".

El PP no descansará frente a "las corruptelas" del PSOE El líder popular se ha referido a la intervención del lunes de Sánchez, en la que ha hecho balance del año, y ha afirmado que lo que pretendía es "pedir" que a partir de hoy se descanse hasta el mes de febrero", cuando se abre el Congreso. Pero el PP, ha advertido, no va a descansar y va a seguir denunciando "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo" del PSOE de Sánchez. Hoy en día, ha agregado, es "imposible" seguir los delitos que comenten en el Partido Socialista y "se necesita un mapa, una cantimplora y el código penal entero para saber exactamente qué delito han cometido". Sánchez muestra "energía" para seguir y "contundencia" contra el acoso y la corrupción: "Ser feminista no te hace infalible" ROCÍO GIL GRANDE Feijóo ha aludido también a los casos de presunto acoso que afectan a diversos miembros del PSOE y ha dicho que Sánchez es un "cínico" que ha protegido más "a sus babosos" que a las mujeres.

"Solo hay dos opciones en el PSOE: o robas o callas" El presidente del PP ha afirmado que en este momento es "difícil ser del PSOE" porque "el que se atreve a discrepar es anulado o expulsado" y el partido "está hecho a la imagen y semejanza de una sola persona". En este sentido, ha señalado que "en el PSOE solo hay dos opciones. O robas o callas y aplaudes", para resaltar que en este momento en España "se habla de mordidas, de chantajes, de cloacas, de prostitutas financiadas con el presupuesto del Estado, de prostíbulos" o "de saunas". Además, ha subrayado que Sánchez y los suyos llegaron "como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción", ya que no hay delito "en el que no estén presuntamente involucrados". "Oiga delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana", ha exclamado. 12.02 min Elena Valenciano: "El PSOE tiene que recuperar la confianza de las mujeres" También ha tenido palabras para los socios del Gobierno a quienes ha calificado como el "culmen de la hipocresía", haciendo referencia a la vicepresidenta Yolanda Díaz o al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. A su entender, "vergüenza" es la que pasan los españoles con el Gobierno de Sánchez o que le "hayan apoyado todos los días, desde el primer instante". "Y lo que merecen es pasar vergüenza porque están siendo los cómplices del Gobierno más corrupto de los últimos 47 años en España", ha proclamado, para agregar que "si de verdad" tuviesen "vergüenza" dejarían "caer" al jefe del Ejecutivo.

Ayuso, el "orgullo" del Partido Popular A la cena han asistido los líderes del partido en Madrid, entre ellos el alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. En su discurso, Feijóo ha dicho que frente a un PSOE dividido, en el PP hay "unidad" y "respeto". Ha querido además reivindicar a Ayuso, de quien está "orgulloso", ha dicho, en un momento en el que las mujeres del PSOE "se tienen que avergonzar de su partido" "Es una mujer que enfrenta a los machistas, planta cara, es una mujer que enfrenta a los que mienten, una mujer que no tiene miedo", ha dicho. Además, Feijóo ha dicho sentirse "orgulloso de Madrid" y ha recalcado que su "orgullo crece a la misma velocidad que crece la rabia del Partido Socialista con el PP de Madrid" dado que "cada ataque" a Ayuso "no hace más que confirmar" que "están muy frustrados" porque Madrid "funciona" y cuenta con "un partido muy sólido, muy unido, muy fuerte". El PP cree que el 2025 de Sánchez se resume en "corrupción, parálisis y retrocesos": "A España no le renta" Félix Donate Mazcuñán "Todo el aparato del Estado no son capaces de doblegar ni a la presidenta ni al partido en Madrid [...] ¿Y sabéis por qué no son capaces? Porque nosotros ganamos en democracia, ganamos en argumentos, ganamos en limpieza y ganamos en honestidad", ha manifestado. La presidenta madrileña ha intervenido antes del mandatario popular y ha proclamado que ante "todo lo que ocurre en España" en el PP no puede ser "tibios", sino que deben hacer una política "apasionada". Díaz Ayuso ha animado al partido a "lanzarse a la piscina" y "decir las cosas como son", así como a "denunciar" aquello que "aparta de las democracias" a España. También ha cargado duramente contra el "proyecto totalitario" que, a su juicio, encarna Sánchez quien, según ella, tiene "la mentira como forma" de actuar.