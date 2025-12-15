El PP cree que el 2025 de Sánchez se resume en "corrupción, parálisis y retrocesos": "A España no le renta"

El PP responde al balance de año de Pedro Sánchez y lo hace haciendo suyas unas palabras que pronunció este domingo sobre la rentabilidad de su Gobierno. "A España no le renta en absoluto tener un presidente señalado por la corrupción, acosos a las mujeres y por el empobrecimiento. Este es el balance de este año", ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"Se puede concluir que el balance de este 2025 para los españoles no es el que ellos merecen. Su año se resume en tres palabras: corrupción, parálisis y retrocesos", ha señalado Gamarra en una rueda de prensa en Génova 13.

Según los 'populares', el Gobierno no tiene capacidad para aprobar "nada" y "está asediado por la corrupción y presuntos casos de abusos sexuales en sus filas". "Está claro que este Gobierno solo renta a Sánchez porque le permite estar anclado al poder y desde ahí evitar sus responsabilidades políticas y judiciales. Es el único que se beneficia de este Gobierno a la deriva", ha insistido.

El PP se personará en la investigación a la SEPI En esa línea de la rentabilidad, el PP cree que "Sánchez renta a los que tienen que dar cuenta a la justicia", como su exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García o la "trama Montero". Gamarra ha calificado así la última investigación de la UCO que provocó la semana pasada la detención de el expresidente de la SEPI, la exmilitante del PSOE, Leire Díez, o el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Un Cerdán que también está envuelto en el caso Koldo y por el que ha estado en prisión preventiva recientemente. La UCO detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar y realiza varios registros vinculados a Leire Díez "Cada semana es peor que la anterior, no sabemos si veremos a Cerdán en el Senado responder preguntas y cantar 'La Traviata' porque puede cantar de todo y de todos los que dirigen el PSOE", ha reseñado Gamarra. Cerdán acude esta semana a la Cámara Alta a la comisión del caso Koldo. De hecho, Gamarra ha anunciado que el PP va a habilitar el mes de enero como hábil en el Senado para seguir la comisión y ha anunciado que el PP se personará en la investigación sobre la SEPI.