El PP cree que el 2025 de Sánchez se resume en "corrupción, parálisis y retrocesos": "A España no le renta"
- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha valorado el balance del año de Sánchez
- El PP se personará en la "trama Montero" por la investigación a la SEPI y enero será hábil en el Senado por el caso Koldo
El PP responde al balance de año de Pedro Sánchez y lo hace haciendo suyas unas palabras que pronunció este domingo sobre la rentabilidad de su Gobierno. "A España no le renta en absoluto tener un presidente señalado por la corrupción, acosos a las mujeres y por el empobrecimiento. Este es el balance de este año", ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.
"Se puede concluir que el balance de este 2025 para los españoles no es el que ellos merecen. Su año se resume en tres palabras: corrupción, parálisis y retrocesos", ha señalado Gamarra en una rueda de prensa en Génova 13.
Según los 'populares', el Gobierno no tiene capacidad para aprobar "nada" y "está asediado por la corrupción y presuntos casos de abusos sexuales en sus filas". "Está claro que este Gobierno solo renta a Sánchez porque le permite estar anclado al poder y desde ahí evitar sus responsabilidades políticas y judiciales. Es el único que se beneficia de este Gobierno a la deriva", ha insistido.
El PP se personará en la investigación a la SEPI
En esa línea de la rentabilidad, el PP cree que "Sánchez renta a los que tienen que dar cuenta a la justicia", como su exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García o la "trama Montero". Gamarra ha calificado así la última investigación de la UCO que provocó la semana pasada la detención de el expresidente de la SEPI, la exmilitante del PSOE, Leire Díez, o el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Un Cerdán que también está envuelto en el caso Koldo y por el que ha estado en prisión preventiva recientemente.
"Cada semana es peor que la anterior, no sabemos si veremos a Cerdán en el Senado responder preguntas y cantar 'La Traviata' porque puede cantar de todo y de todos los que dirigen el PSOE", ha reseñado Gamarra. Cerdán acude esta semana a la Cámara Alta a la comisión del caso Koldo. De hecho, Gamarra ha anunciado que el PP va a habilitar el mes de enero como hábil en el Senado para seguir la comisión y ha anunciado que el PP se personará en la investigación sobre la SEPI.
Gamarra señala a Sumar: "No basta con fingir enfado"
Gamarra también ha aprovechado su rueda de prensa para señalar nuevamente a los socios del Gobierno. A ojos del PP, los escándalos de corrupción y acoso sexual que rodean al PSOE "no solo afecta al Gobierno", sino también a sus socios que" están eligiendo ser cómplices" de la "corrupción y el machismo". "Los socios y aliados tienen responsabilidades y tienen decidir", ha expresado Gamarra, después de que la semana pasada Sumar exigiese una crisis de Gobierno tras lo ocurrido.
"No basta fingir como que están enfadados y no hacer nada como Yolanda Díaz. No basta con poner cara de enfadada y pedir explicaciones. Puede hacer mucho más si realmente quiere limpiar la política", ha criticado Gamarra.
Para el PP, la crisis de Gobierno la puede provocar la propia ministra de Trabajo dimitiendo. "Está a su alcance", ha valorado. Sin embargo, Gamarra ha señalado que como "se benefician de ellos, quieren seguir en sus despachos y sillones". Por ese motivo, Gamarra ha incidido en su crítica a Sumar. "Menos palabras y más hechos. Si tan incómodos están en ese Gobierno, que provoquen la crisis de Gobierno ellos y se vayan dimitiendo. Así es como se debe actuar", ha expresado.
"¿Qué es lo que saben para estar tan incómodos en relación con esas carteras que están tapando? Son tan cómplices como Sánchez, salvo que dejen de ir de boquilla", ha zanjado Gamarra.
Además, Gamarra, se ha referido al propio balance del año que estaba haciendo el presidente del Gobierno de manera simultánea en Moncloa. "¿Dice que ha sido contundente con la corrupción? Pero si es él el origen de la corrupción, la contundencia sería la dimisión", ha exclamado Gamarra. "Todo empieza y termina en él, todas las tramas. La única contundencia es la dimisión y la convocatoria de elecciones porque es el máximo responsable", ha continuado.