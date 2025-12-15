Sumar mantiene la petición a Sánchez para que remodele el Gobierno: "El inmovilismo no nos vale"

Para Sumar la declaración de este lunes y las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son del todo "insuficientes". Según el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Sánchez sigue sin responder cuál va a ser la hoja de ruta para que el Ejecutivo salga de "la grave crisis" actual y mantiene su pulso para que se produzcan cambios los próximos días: " El inmovilismo no nos vale y para eso hay que tomar decisiones".

El socio de coalición enfatiza en la idea de que el Gobierno no puede salir de esta sin un cambio de calado. Urtasun sostiene que el momento actual de la legislatura es "grave" y que no se solventa con reivindicar logros del presente mandato. Para el portavoz de Sumar, la "pregunta" es qué se va a hacer ante el "impasse" que sufre el Ejecutivo.

Urtasun ha querido dar una de las claves que exigen a Sánchez: renovar los equipos de los ministerios y potenciar la agenda social. Es decir, las exigencias van más allá de nombres concretos y de remodelar no solo la cara visible del Gobierno. Aquí Sumar apunta a cambios en cargos que no son tan conocidos pero que tienen también responsabilidades importantes.

Al mismo tiempo, el portavoz de la formación ha querido dejar claro que Sumar no quiere señalar a ningún miembro del gabinete. Urtasun ha insistido en que no se pretende señalar a nadie ante los presuntos casos de acoso y corrupción que afectan al PSOE, ni tampoco decir al presidente "a quién tiene que nombrar".

Los periodistas también han insistido en si Sumar sopesa abandonar el Ejecutivo en esta segunda parte de la legislatura. Preguntas, sin embargo, que no han recibido respuesta. Urtasun ha dejado en el aire qué hará su formación en el caso de que Sánchez no acometa una crisis de Gobierno.

El PP pide a Sumar no ir "de boquilla" y reta a sus ministros a dimitir Justamente, el PP ha criticado la posición de Sumar y pide a la formación que pase de las palabras a los hechos y a no ir "de boquilla. "Menos ir de boquilla y más actuar políticamente. Yolanda Díaz, Sumar, puede mañana a través de la Mesa del Congreso hacer posible que el presidente del Gobierno comparezca y dé explicaciones a todos los españoles", ha declarado la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra. En rueda de prensa, Gamarra ha asegurado que "no basta con fingir que se está enfadado y no hacer absolutamente nada", y ha retado a los ministros de Sumar a que dejen su cargo en el Ejecutivo. "Está al alcance de los ministros de Sumar poner fin también a este Gobierno", ha remarcado. La popular ha ahondado en otra hipótesis para arremeter contra Sumar. "Qué es lo que saben para encontrarse tan incómodos. ¿Qué es lo que ellos saben en relación a esas carteras del Gobierno de España que están tapando? Esa es la pregunta", ha dicho Gamarra. El PP pide un Pleno en el Congreso la semana que viene ante la "corrupción sistémica" del Gobierno: "Que comparezca ya" Pablo de la Fuente También ha querido aprovechar la oportunidad para volver a reclamar a Pedro Sánchez que comparezca lo antes posible en el Congreso para rendir cuentas de los casos que cercan a los socialistas, y ha avanzado que el Senado habilitará el mes de enero para que puedan seguir los trabajos sobre la comisión del caso Koldo.

Podemos ve "muerto" al Gobierno y no ve creíble a Sánchez Otro de los partidos que han criticado las palabras del presidente del Gobierno es Podemos, partido que en 2023 formó parte de la mayoría de investidura. En su caso ha alzado el tono y dice que ve "muerto" al Gobierno. Así lo ha declarado este lunes el coportavoz de la formación, Pablo Fernández, quién ha afirmado que el Ejecutivo "es un cadáver" por los casos de corrupción y acoso en las filas socialistas. Fernández también ha tildado de "irreparable" la grieta que se abre en el electorado de izquierdas ante esta situación, y ve "incontrovertible que el machismo, la corrupción y la vivienda se van a llevar por delante al Gobierno" . El coportavoz de Podemos ha compartido la misma visión del PP y ha asegurado que, cuando una formación que está dentro del Gobierno pide una remodelación, se supone que "algún ministro o ministra está directamente implicada" o tenido "incidencia directa en casos de corrupción o machismo".