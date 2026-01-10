Illa defiende el nuevo modelo financiación autonómica pactado con ERC: "Nadie pierde, todos ganamos"

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este sábado el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC y en el que, según ha remarcado, "nadie pierde, todos ganamos". Con este sistema "se ponen más recursos al servicio de las comunidades autónomas", como ha defendido este sábado en el Consell Nacional extraordinario del PSC.

El acuerdo ha sido pactado con ERC y su presidente, Oriol Junqueras, ha asegurado que permitirá a Cataluña gestionar casi el 80% del IVA. "Estamos seguros de que es un buen acuerdo. Querríamos siempre que todo fuera mejor. Queremos la independencia y ese sería el mejor modelo, pero ahora mismo hay las mayorías que hay", ha expresado Junqueras en el Consell Nacional de ERC.

Estas declaraciones llegan después de que este viernes la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya presentado el nuevo modelo de financiación autonómica en el que plantea que las comunidades recauden el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, en lugar del 50% actual, todo ello como parte del nuevo sistema de financiación autonómica. Si se mira el cómputo global, Cataluña recibiría más del 22% de los recursos totales que el Estado.

Concretamente, el acuerdo supondrá 4.686 millones adicionales para Cataluña, lo que representa una cifra per cápita de 5.200 euros. Junqueras, además, lo ha enmarcado en una serie de acuerdos, como la condonación de los 17.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la financiación de competencias como los Mossos d'Esquadra o las prisiones y el traspaso de la recaudación del IRPF. Todo esto es una condición necesaria, según Junqueras, para que haya Presupuestos.

"Esperamos que se complemente con el acuerdo de cómo cobrar el 100% del IRPF. Entendemos que se debe producir para que se cree un escenario necesario para una posible negociación presupuestaria", ha señalado Junqueras. También se ha dirigido de forma indirecta a Junts y se ha preguntado si es preferible que los 4.686 millones extra vayan a Cataluña o se los quede el Ministerio de Hacienda.

Cabe recordar que este viernes la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha indicado que solo apoyará el nuevo modelo de financiación autonómica si incluye el "concierto catalán" y ha tachado a ERC de "conformistas".

Con todo, este sábado Junqueras ha llamado crear mayorías políticas "incómodas" en el Congreso de los Diputados para aprobar el nuevo acuerdo de financiación, y ha criticado que "hacer un tweet" es "mucho más fácil", pero no aporta dinero a Cataluña.