ERC y el Gobierno pactan la condonación de 17.104 millones de deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno español para la condonación de un 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.

Según el partido catalán, esto se aprobará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abordará con las comunidades temas de financiación autonómica y, posteriormente, en el Congreso de los Diputados. Ha confiado que salga adelante en ambos casos, y cree que no habrá otros partidos, aparte del PP y Vox, que vayan a votar en contra.

La condonación de la deuda, cabe recordar, fue uno de los focos de la negociación entre ERC y el Gobierno para investir a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.

Según lo anunciado por ERC, se han aumentado la cantidad de condonación de la deuda inicialmente prevista para Cataluña, ya que lo pactado previamente entre Sánchez y el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, eran 15.000 millones, es decir, el 20%. "Es fácil constatar que hemos ido más allá de lo inicialmente previsto", ha señalado Junqueras.

El presidente de ERC ha subrayado que esos 17.104 millones equivale a "todo lo que el Govern de Cataluña se gasta anualmente o invierte anualmente en salud, educación, universidades e investigación", y que supone también un 19,9% de la deuda global de la administración catalana. Representa unos 2.300 euros per cápita, alrededor de 9.200 euros por una familia media de cuatro miembros en la región. "Es como si liberásemos a las familias de nuestro país del pago de la hipoteca media a lo largo de todo un año", ha explicado.

Por otro lado, ERC mantiene que, a pesar de este acuerdo, no darán apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2025 ni en Cataluña ni en España.

Reacción de Hacienda

En una rueda de prensa posterior a la de ERC, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que le parece "perfecto" que el partido catalán haya sido quien ha anunciado la condonación de la deuda para Cataluña porque eso reafirma que "está de acuerdo" con lo pactado.

Como ha anunciado la ministra este lunes, el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una propuesta que beneficiará a "todas" las regiones del régimen común, "tengan o no deuda con el Estado". La fórmula no está sujeta a ninguna condicionalidad y las comunidades no tienen que hacer “ninguna contraprestación”, según Montero.

Esta propuesta del Gobierno implica, recuerda la titular de Hacienda, que el CPFF dé su aprobación y que las comunidades convenzan a los grupos políticos que la sostienen para que se lleve adelante.