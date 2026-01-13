Sumar desconocía la propuesta de Sánchez de vivienda: "Nos enteramos por los medios de comunicación"
- Sumar exige la prórroga de los contratos de alquiler que finalizan en 2026, como sucedió en pandemia
- Plantea también "prohibir la compra de vivienda como inversión" y un "impuesto a la acumulación de viviendas"
La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este martes que su formación desconocía la propuesta de vivienda que iba a realizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante la rueda de prensa de la Operación Campamento, y que se enteraron, "como el grueso de la población, por los medios de comunicación".
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Hernández ha afirmado que "más allá de las formas", en crítica velada a la manera de enterarse, "lo importante es el contenido". En este punto, ha confirmado que Sumar no coincide con "el enfoque" del mismo, por lo que ha reiterado que sus diputados se opondrán en el Congreso a su aprobación.
En concreto, Sumar rechaza la propuesta de incentivos fiscales para los caseros planteada por el PSOE porque considera que se trata de una medida "ineficaz" para atajar el problema de la vivienda. "Hay que blindar el derecho de los inquilinos, y no garantizar que los caseros sean más ricos", ha puntualizado.
Así, Hernández ha criticado que Sánchez se centre en "conceder bonificaciones fiscales a caseros" en lugar de "poner el foco en blindar y proteger el derecho de los inquilinos", pues a su juicio, esa bonificación "no garantiza que los propietarios no vayan a subir las rentas". Además, ha advertido de que "los propietarios hoy en día tienen ingresos que son un 82% superior a los de los inquilinos".
Sumar exige prorrogar los contratos de alquiler
Por contra, ha exigido como primera medida "prorrogar los contratos de alquiler" que caducan este año, alegando que estamos en un "contexto de emergencia habitacional", pues, ha considerado que todas esas personas a las que se les acaban los contratos se situarán en "un mercado libre que está desenfrenado", y tendrán que hacer frente a subidas del precio del alquiler de entre el 20% y el 40% en el mercado libre.
Según datos de Sumar, solo en 2026 podrían finalizar más de 600.000 contratos de alquiler en España, que "van a afectar a más de un millón y medio de familias", de acuerdo con la co-coordinadora de Sumar.
En este sentido, Hernández ha recordado que en pandemia la renovación automática de los alquileres fue posible, por lo que ahora también podría ser factible.
Asimismo la solución al problema de la vivienda en España pasa por "prohibir la compra de vivienda como inversión", crear un "impuesto a la acumulación de viviendas", y "regular el alquiler de temporada y turístico"
Preguntada por las diferencias con su socio en el Gobierno de coalición, Hernández ha restado importancia y ha instado a "normalizar el debate y el disenso" en el Ejecutivo.