Sumar desconocía la propuesta de Sánchez de vivienda: "Nos enteramos por los medios de comunicación"

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este martes que su formación desconocía la propuesta de vivienda que iba a realizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante la rueda de prensa de la Operación Campamento, y que se enteraron, "como el grueso de la población, por los medios de comunicación".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Hernández ha afirmado que "más allá de las formas", en crítica velada a la manera de enterarse, "lo importante es el contenido". En este punto, ha confirmado que Sumar no coincide con "el enfoque" del mismo, por lo que ha reiterado que sus diputados se opondrán en el Congreso a su aprobación.

En concreto, Sumar rechaza la propuesta de incentivos fiscales para los caseros planteada por el PSOE porque considera que se trata de una medida "ineficaz" para atajar el problema de la vivienda. "Hay que blindar el derecho de los inquilinos, y no garantizar que los caseros sean más ricos", ha puntualizado.

01.08 min Sumar considera un "grave error" el decreto sobre vivienda

Así, Hernández ha criticado que Sánchez se centre en "conceder bonificaciones fiscales a caseros" en lugar de "poner el foco en blindar y proteger el derecho de los inquilinos", pues a su juicio, esa bonificación "no garantiza que los propietarios no vayan a subir las rentas". Además, ha advertido de que "los propietarios hoy en día tienen ingresos que son un 82% superior a los de los inquilinos".