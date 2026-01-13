La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según Consumo: una brecha de 23.600 euros

La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que cifra esa brecha patrimonial en unos 23.638 euros, por la diferencia de la mediana de los arrendadores, en unos 52.449 euros, y de los arrendatarios, de 28.810 euros.

La cartera que dirige Pablo Bustinduy, ha avanzado las conclusiones del estudio, aún en desarrollo, un día después de que su partido, Sumar, se haya opuesto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler en 2026. El planteamiento del Ministerio de Vivienda, en manos de la socialista Isabel Rodríguez, busca evitar el aumento en los más de 600.000 contratos que se renovarán este año y que afectan a 1,6 millones de personas aproximadamente.

Fuentes de Sumar han destacado esta desigualdad "injusta" para cuestionar la medida que consideran que solo beneficia a los arrendadores. Por ello, han propuesto un renovación automática de los contratos, con un real decreto-ley que permita como máximo la subida del IPC (Índice de Precios de Consumo).

Los caseros duplican la renta de los inquilinos en ocho comunidades El estudio adelantado por Consumo señala que la renta de los caseros duplica a la de los inquilinos en ocho comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, según los datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 y del Panel de Hogares. El informe excluye los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas declaradas de mercado tensionado, que abarcan al 80% de su población.

Una brecha en aumento De cara también a la renovación de los contratos a precios de mercado entre 2026 y 2027, este análisis prevé que la diferencia aumentaría de media en unos 2.216 euros de media en España, lo que elevaría la renta mediana de los caseros hasta los 54.665 euros. Ese cálculo se desprende del aumento de los precios del alquiler recogidos en los informes del portal Idealista entre octubre de 2020 y octubre de 2025, lo que ha llevado a que el precio por metro cuadrado haya pasado de 10,85 euros a 14,5 euros, de media estatal. El incremento medio de los arrendamientos en ese periodo alcanza el 34,3%, según Consumo. Sumar rechazó en la víspera la propuesta de incentivos fiscales de la parte socialista del Gobierno por considerarla "ineficaz" para atajar el problema de la vivienda e "injusta" ante la brecha de renta entre inquilinos y propietarios, según las fuentes.