No hay un acuerdo para acabar con el alquiler de habitaciones, sino una proposición de ley para regularlo
Nos habéis consultado por un vídeo que circula en TikTok que afirma que "el Gobierno va a cargarse el alquiler por habitaciones". La grabación hace referencia a una proposición de ley para regular esta forma de alquiler con el objetivo de "evitar el fraude y garantizar la habitabilidad", tal y como asegura el Ministerio de Vivienda a VerificaRTVE. Además, todavía no hay acuerdo: la iniciativa se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Te lo explicamos.
"El 50% de los jóvenes no se puede ir de casa. ¿Y qué solución propone el Gobierno? ¿Construir más viviendas? Claro que no, van a cargarse el alquiler por habitaciones, justo lo que permitía a muchos jóvenes independizarse con la nueva ley. Alquilar por habitaciones será un acto de sadomasoquismo que provocará que muchos propietarios dejen de hacerlo", dice el vídeo publicado en TikTok el 27 de diciembre por el que nos consultáis. "De momento, es un acuerdo de ley", añade el protagonista de la grabación. Otros mensajes en redes sociales comparten esta idea y aseguran que "el Gobierno ha llegado a un acuerdo para prohibir el habitacional".
No hay un acuerdo para prohibir el alquiler habitacional
El vídeo de redes hace referencia a una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para regular los alquileres temporales y de habitaciones. Fue presentada en octubre de 2024 por Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que recogieron una Iniciativa Legislativa Popular del Sindicato de Inquilinas de Cataluña. El pasado noviembre, estos grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo con PSOE y PNV para apoyar introducir enmiendas, que todavía está pendiente de aprobación en la Cámara Baja.
El Ministerio de Vivienda confirma a VerificaRTVE que el Gobierno no ha llegado a ningún acuerdo para acabar con el alquiler habitacional y nos asegura que el objetivo es "evitar el fraude que hay actualmente en los alquileres de temporada y garantizar un mínimo de habitabilidad en las habitaciones que se alquilan". La iniciativa que se debate pretende modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los alquileres temporales y de habitaciones pasen a estar incluidos dentro del arrendamiento de vivienda (artículo 2 LAU), ya que hasta ahora no lo estaban.
La proposición de ley incluye una medida concreta para que el alquiler por habitaciones esté sujeto a límites similares a los del alquiler de vivienda habitual. Según el texto (página 7, punto 8), la suma de las rentas pactadas por cada habitación no podrá superar el precio de referencia del alquiler de todo el piso.
Además, el texto prohíbe cobros adicionales, como el IBI, gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Tampoco se permitirá cobrar los gastos de comunidad al arrendatario cuando la finca sea de un único propietario (página 8). Si la norma finalmente sale adelante, se aplicará a los nuevos contratos de alquiler de habitaciones y temporales que se formalicen a partir de 2026.