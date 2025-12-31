No hay un acuerdo para acabar con el alquiler de habitaciones, sino una proposición de ley para regularlo

Nos habéis consultado por un vídeo que circula en TikTok que afirma que "el Gobierno va a cargarse el alquiler por habitaciones". La grabación hace referencia a una proposición de ley para regular esta forma de alquiler con el objetivo de "evitar el fraude y garantizar la habitabilidad", tal y como asegura el Ministerio de Vivienda a VerificaRTVE. Además, todavía no hay acuerdo: la iniciativa se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Te lo explicamos.

"El 50% de los jóvenes no se puede ir de casa. ¿Y qué solución propone el Gobierno? ¿Construir más viviendas? Claro que no, van a cargarse el alquiler por habitaciones, justo lo que permitía a muchos jóvenes independizarse con la nueva ley. Alquilar por habitaciones será un acto de sadomasoquismo que provocará que muchos propietarios dejen de hacerlo", dice el vídeo publicado en TikTok el 27 de diciembre por el que nos consultáis. "De momento, es un acuerdo de ley", añade el protagonista de la grabación. Otros mensajes en redes sociales comparten esta idea y aseguran que "el Gobierno ha llegado a un acuerdo para prohibir el habitacional".